Hoy 28 de Junio se conmemora el Día Mundial del Orgullo LGBT

Este lunes 28 de junio se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Orgullo LGBT. Si bien esa es la fecha establecida, desde hace un tiempo durante todo el mes de junio se llevan adelante actividades conmemorativas que buscan promover la tolerancia e igualdad.

El 28 de junio fue elegido como fecha porque alude a la revuelta en el bar neoyorquino Stonewall Inn en 1969, cuando personas trans, gays y lesbianas respondieron a una razzia por parte de la policía con monedas, botellas y piedras. Los disturbios se extendieron durante varios días y marcaron el inicio del movimiento moderno por los derechos LGBTIQ+ en todo el mundo.

Por esta razón, todos los años se llevan a cabo movilizaciones que consisten en desfiles en donde los integrantes de la comunidad LGBT adoptan esto como una de las múltiples formas de expresión. En este espacio acuden personas de distintas identidades sexuales que muchas veces son discriminadas, como gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, entre otros, solicitando respeto y rechazan cualquier tipo de intolerancia.

En Argentina, la primera marcha del Orgullo se llevó a cabo el 28 de junio de 1992 en la ciudad de Buenos Aires, en la cual participaron más de 200 personas, la mayoría de ellas con pañuelos o máscaras que cubrían sus rostros por temor a ser reconocidas en sus trabajos y por sus familias.

Ley de cupo laboral travesti-trans

En esta fecha tan particular, ‘La Mañana en Patagonia’ dialogó con Patricia Rearte, Subdirectora de Género y Diversidad de la Municipalidad de Caleta Olivia para brindar más detalles acerca de la Ley de Cupo Laboral Tranvesti-Trans que el Senado aprobó la semana pasada. “Es un antes y un después para la vida de muchas personas. La realidad de las personas trans en la situación laboral es muy compleja, porque no pueden acceder a los puestos en el estado y en la parte privada. Todavía en Argentina, la sociedad no entiende que las personas trans también pueden hacer cualquier tipo de trabajo, o aprender a hacerlo. Hay mucha discriminación y la realidad es esa”.

“El cupo laboral trans, de adherirse las provincias y los municipios, establece que en el 1% de vacantes que puede llegar a haber, es para personas trans. Por ejemplo, de 10 lugares que haya, uno tiene que ser exclusivo para personas trans. No es un privilegio exclusivo. Es un derecho y una igualdad de oportunidades”, explicó Patricia Rearte.

Por último mencionó que “en nuestra Dirección somos tres personas trans trabajando. Esto demuestra que hay una impronta distinta en esta gestión, hay una idea de cambiar esta realidad de las personas. A mí, con casi 50 años me cambiaron la vida porque primera vez tengo un trabajo en blanco. Desde que tengo 13 años que trabajo, pero siempre en negro, nunca pude aportar a mi jubilación ni pude tener una obra social. Eso mismo puede pasar con muchas personas, tanto en el ámbito publico como en el privado. Lo bueno es que el estado dé el ejemplo y que las empresas puedan replicar esto”, cerró.

