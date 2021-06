Soloaga reivindicó una fecha histórica que transformó a los pueblos de Santa Cruz

Con una metáfora reivindicativa al acontecimiento del 26 de Junio de 1944, cuando se descubrió el petróleo en territorio santacruceño, el Presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Marcelo Soloaga, dijo que “hablar de esa fecha extraordinaria, es hablar de la sangre negra que emergió de la tierra gracias a la sangre roja de la gente, a sus lágrimas y a sus angustias”.

La expresión formó parte del discurso que pronunció este sábado en el acto institucional alusivo al 77 aniversario del día en que en un campo adyacente a esa localidad surgió el oro negro cuando un grupo de operarios ypefianos perforaba el histórico Pozo O12 con el equipo Rotary 23.

El acontecimiento que cambió la ecuación económica, social y política del territorio -que más tarde se transformaría en provincia-, también se instituyó como la fecha de fundación institucional de Cañadón Seco, sin desconocer que desde antes ya existían asentamientos rurales.

El jefe comunal estuvo acompañado por la subsecretaria de Interior del gobierno provincial, Marisa Mansilla y los diputados por Las Heras, Hernán Elorrieta y por Caleta Olivia- Cañadón Seco, Liliana Toro.

También concurrieron varios dirigentes gremiales, entre ellos el secretario general del Sindicato Petrolero Santa Cruz, Claudio Vidal y referentes de la mesa de la CGT Regional Zona Norte, además del vocal por el Instituto de Energía, Pablo Gordillo y otros invitados especiales.

En principio alrededor de las 11:30, la comitiva se dirigió hasta el sitio donde se encuentra el monolito que recuerda el emplazamiento del el Pozo de Observación N° 12. Allí se izaron las banderas Nacional y Provincial, se depositó una ofrenda floral y se rindió un minuto de silencio en memoria de los obreros ypefianos protagonistas de la epopeya.

ANUNCIOS Y CONVENIOS

Más tarde tuvo lugar la ceremonia institucional en el cine-teatro de la localidad, donde se entonaron las estrofas del Himno Argentino y se presentaron dos nuevas unidades que se incorporaron al parque automotor de la comuna.

También se anunció el pago de un bono extraordinario de 26 mil pesos para los empleados y el llamado a licitación de obras para finalizar la construcción de cuatro viviendas con fondos propios.

En la misma ocasión Soloaga, los referentes gremiales y los diputados presentes firmaron un acta compromiso en defensa de los recursos económicos, sociales, laborales y empresariales.

De manera particular se trata de un llamado de alerta por el agotamiento de las reservas en los yacimientos operados por la empresa Sinopec y un reclamo al gobierno provincial para crear un fondo fiduciario contracíclico para garantizar lo expresado en primer término.

Por otra parte, se instituyeron tres ejemplares del “bastón del mariscal”, con el cual se distingue a personas que realizaron actos sublimes por sus comunidades.

Los mismos correspondieron a la vecina Marta Castro por haber donado un riñón a otra persona; a las referente del COE local, Estela Llampa y a Wilson Parada, el vecino de Caleta Olivia que trabajó en el Plan Detectar y falleció por COVID 19, recibiendo tal distinción sus familiares directos.

Otro hecho relevante fue la firma de un convenio entre la comuna y a firma Drustan, representada por Christian Karanicolas, por la cual se creará en Cañadón Seco un laboratorio para producción de medicamentos genéricos.

Asimismo, se suscribió una carta intención con la Asociación Amigos del Arte Mechenien para estimular un plan estratégico territorial que apunta a promocionar actividades artísticas – culturales.

SIMBIOSIS TRASCENDENTE

En uno de los pasajes iniciales de su discurso, Soloaga citó que el día en que se descubrió el petróleo fue “un momento de simbiosis trascendente en la vida de los pueblos. Fue el encuentro entre dos culturas: la de los hombres y mujeres del trabajo de la tierra y de aquellos que venían de la cultura del trabajo petrolero, los ypefianos”,

Resaltó que “éste lugar trajo desarrollo y crecimiento pero también marchas y contramarchas, propias del petróleo”.

“Es que –añadió-, en la historia de la humanidad el petrolero generó las controversias más intensas y profundas en la vida de los pueblos: guerras y quiebres institucionales en el mundo, y en nuestro país provocó grandes dolores sociales en la vida de los pueblos, en la vida de los individuos”

“A pesar de todo lo negativo, aparece la mirada extraordinaria de la gente. Empiezan a construirse utopías, expectativas, ilusiones y la búsqueda apasionada de la dignidad, de la justicia y del verdadero desarrollo y crecimiento individual, colectivo y social”, todo ello en contexto de lucha contra la concentración de la riqueza de los poderosos que se valen del esfuerzo de los trabajadores.

Más adelante manifestó que “en esta fecha no puedo dejar de señalar lo que pasa en nuestra comunidad y sobre todo porque he sido objeto de una acción que rechazo viceralmente como individuo, hombre y persona. Pero como hombre en estado de derecho me obliga a ponerme a disposición de la justicia, pero si hay algo que nos duele es el agravio y la actitud mediocre, la que se realiza con malicia”.

En otro pasaje de su alocución hizo referencia a las obras que se realizaron, como ser una plaza para los niños a pedido de uno de ellos, la plaza Compadres de la Independencia por citar algunos ejemplos, pero también “le pusimos el hombro institucional a nuestros vecinos del Barrio Gas del Estado cuando una empresa sátrapa les quería quitar lo más preciado para un ser humano, que es su vivienda”.

“Además –recordó- desde este lugar también promovimos la emergencia petrolera, para que no despidan a nuestros trabajadores y para que no derrumben a nuestras pequeñas y medianas empresas, que le dan vida a nuestros yacimientos”.

NUEVOS TIEMPOS CON DIRIGENCIA RENOVADA

El jefe comunal manifestó luego que “Santa Cruz necesita trabajar fuertemente sobre la realidad de nuestro tiempo y de los que vienen. Necesitamos dirigentes políticos y gremiales que actúen con honestidad, grandeza y que no anden en la chiquita porque se necesita un gran acuerdo político, social, económico y cultural”.

Concretamente hizo referencia a una dirigencia “que se ponga a la altura de las circunstancias y asuma el desafío de poner a Santa Cruz en el lugar que se merece”.

En ese marco nombró a varias personas de esta zona, incluso a quienes no son del entorno justicialista, pero resaltó que son ejemplo de cubrir las expectativas de sus comunidades.

“Ellos nos hacen creer en una Santa Cruz que termine con el centralismo, que distribuya equitativamente sus riquezas, que empiece a pensar en que los poderosos deben poner más”.

En ese sentido puntualizó que es necesario “que la renta minera sea para todos, que no sean migajas y también que la renta petrolera se distribuya equitativamente para el crecimiento y el sueño de nuestros pueblos se concreten” y además “que se empiece a discutir seriamente sobre el marco regulatorio de lo nuevo que se viene como es la energía eólica”.

De hecho, puntualizó, “queremos una Santa Cruz federal, que discuta un nuevo contrato social para corregir lo que pasó en los tiempos en que nació el petróleo”.

Por último puso de relieve que “si tenemos desencuentros personales es lo que menos importa. En este 26 de Junio, esta es nuestra gran verdad en esta bendita tierra petrolera, porque lo más importante es la gente. Feliz Cumpleaños Cañadón Seco”.

