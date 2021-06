RICCI: «EN SANTA CRUZ NO HAY POLÍTICA EDUCATIVA»

La Diputada radical, Nadia Ricci, atendió el mensaje de María Cecilia Velázquez, presidenta del Consejo Provincial de Educación de la Provincia quien acusó a la oposición de hacer política con las clases: «Ellos hacen política cerrando las escuelas, dejándolas sin mantenimiento y condenando a nuestros hijos.»

Ricci dijo que «el Gobierno de Alicia y La Cámpora no tiene una política educativa y aplica parche tras parche. De nada sirve que en nuestra Provincia los chicos pasen de año por Decreto si no aprenden los contenidos que necesitan”.

“Con escuelas cerradas y sin protocolos para la vuelta a clases, seguimos esperando Ya es hora que la educación pase a ser una prioridad y no un gasto en la provincia”, sentenció.

La Diputada Provincial reiteró que todas las escuelas tienen que estar abiertas, como está sucediendo en el resto del país, con todos los protocolos y cuidados; y pidió inversiones para poner en marcha el sistema educativo.

“Hace años que no hay inversión real en el sistema educativo, que no se capacita a los docentes y se invierte para tener más y mejores escuelas en Santa Cruz. Necesitamos funcionarios que funcionen y quieran trabajar por la Provincia y su gente, y no un Gobierno que mienta y esconda la verdad de esta cuestión”, remarcó la dirigente radical.