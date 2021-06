Preocupación por faltantes del segundo componente de la vacuna Sputnik V

Esta mañana, cientos de personas mayores de 70 años se presentaron al Complejo Deportivo Municipal para recibir la segunda dosis de la vacuna Sputnik V que esperaban desde hace meses. Sin embargo, las dosis disponibles se agotaron rápidamente y creció el malestar entre los vecinos. Aún no se sabe cuando ingresará al país un nuevo lote con el segundo componente de la vacuna rusa.

Mientras el plan de vacunación avanza a paso firme, la principal preocupación pasa por las dosis del segundo componente de la vacuna rusa Sputnik V. Tras varios meses de espera, llegaron alrededor de 900 dosis a la ciudad de Caleta Olivia, pero por un error de logística, cientos de personas que se presentaron a vacunarse con las bajas temperaturas, debieron soportar el frío y volver a sus casas sin haber sido inoculados.

En este sentido, el Dr. Gerardo Romaní, Director del Hospital Zonal de Caleta Olivia dialogó con Voces y Apuntes acerca del descontento generado esta mañana por la falta de vacunas. “Antes de dar explicaciones quiero pedir disculpas a todos los que han ido y no los hemos podido vacunar”, indicó.

“Desde el lunes estamos convocando diferentes grupos etarios, y en primer lugar les tocó a los mayores de 77 años que concurrieron en un 43% del total. Convocamos a mayores de 75 y en esa oportunidad concurrió el 52% de los que se tenían que vacunar. Cuando se planificó la logística para el día de hoy, se amplió la convocatoria, dado a que teníamos más del 50% de dosis de reserva disponible. Hoy nos encontramos con que fueron todos juntos y obviamente nos quedamos sin vacunas”, expresó el Director del Hospital.

“Fue una logística ambiciosa. Por no querer quedarse con la vacuna se amplió la convocatoria ya que no concurría la gente que uno pensaba en los grupos etarios mayores. Esto hoy nos sobrepasó. Se bajó el grupo etario porque nos quedaban dosis de gente que no se había presentado”, continuó explicando Romaní.

Con respecto a la posible llegada de nuevas dosis, lo único que confirmó fue que durante el transcurso del fin de semana llegará un nuevo lote de AstraZeneca. Para el segundo componente de la Sputnik V indicó que “no hay una fecha concreta para que vuelvan a entrar a la Argentina”. Ante esta situación, crece la preocupación entre más de 3.000 mil vecinos que fueron inoculados con la vacuna rusa y esperan por la segunda dosis tras varios meses de espera.

