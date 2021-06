Patricia Aguirre: «las declaraciones del Dr. son casi mentirosas»

-Imagen ilustrativa-

La vocal por el ejecutivo en el concejo provincial de educación habló con Voces y Apuntes sobre la carta en la que el Dr. Juan Acuña Kunz, uno de los máximos referentes en tiempos de pandemia en Caleta Olivia, expresó la necesidad de la vuelta a las aulas. En sus redes sociales, el Dr., dejó una carta abierta con objetivo de que llegue al gobierno provincial, esperando una respuesta favorable ante el pedido de presencialidad en las aulas.

El escrito del Dr. expresa lo siguiente:

Nuestros niños hace un año y medio que no van a la escuela. ¿No creen ustedes que ya es hora de volver a las clases presenciales?. Han elaborado un mecanismo de índice de riesgo epidemiologico donde afirman que hoy es amarillo y que hace algunas semanas atrás era verde, pero las clases nunca se reanudaron y desde marzo a la fecha la curva Epidemiologica se mantuvo baja y chata. Ha vuelto a incrementarse en las últimas tres semanas y no se reanudaron nunca las clases presenciales. Entonces me pregunto: ¿es un capricho político?, ¿cuál es argumento científico, epidemiologico para no volver a clases?.