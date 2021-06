Alicia: “Tenemos que tener una visión de desarrollo y Santa Cruz tiene todo para ello”

Este mediodía, la Gobernadora Alicia Kirchner presentó el programa de Ciudades Sostenibles a los municipios de Perito Moreno y Los Antiguos. El mismo forma parte de los objetivos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas 2030 que propone la reducción del impacto ambiental en relación a los residuos urbanos.

Alicia hizo hincapié que el gobierno trabaja para avanzar en estas líneas: “Ya hemos hablado para poder buscar el equipamiento y lo estamos trabajando, pero son medidas de mediano plazo. Quizás no las veamos, pero esto es tener visión, tiene todo un proceso, pero ese momento llega”.

Siguiendo esta línea, resaltó: “Indudablemente la zona noroeste tiene para su desarrollo múltiples oportunidades. Esta es una de ellas, porque si nosotros estamos pensando en ese desarrollo turístico, en las bellezas que muchos santacruceños no conocen, partir con esa mirada de medio ambiente no es de un día para el otro”. Marcó que, para ello, “se necesita mucho equipamiento y todo un trabajo que los intendentes conocen bien y necesita del apoyo de la provincia”.

La primera mandataria expresó que existen “políticas de corto, mediano y largo plazo” y puntualizó: “Muchas veces desde la política se piensan en las de corto plazo y la verdad es que me propuse junto con mi equipo y el equipo de los intendentes, que son los conectores con cada territorio, tener la visión de la Santa Cruz que queremos”.

El Gobierno Provincial presentó este mediodía el programa Ciudades Sostenibles al cual adhirió la provincia de Santa Cruz a los efectos de reducir el impacto ambiental de la producción, recolección y tratamiento de los residuos sólidos urbanos. En la oportunidad los municipios de Los Antiguos y Perito Moreno, expusieron la labor que llevan adelante sobre esa temática y valoraron la decisión política de avanzar en diversas cuestiones para preservar el ambiente.

Durante el acto que fue encabezado por la gobernadora Alicia Kirchner, a quien acompañaron integrantes de su gabinete, el intendente de Los Antiguos, Guillermo Mercado destacó la decisión política de la gobernadora Alicia Kirchner para llevar adelante este proyecto colectivo que involucra a toda la provincia. “Si no tuviera la decisión política de trabajar sobre estos aspectos, creo que de nada serviría. A partir de esta decisión de trabajar en el medioambiente, creo que estamos haciendo un aporte muy importante. Estamos dando esa cuota para que cada día el corazón del medioambiente prospere mejor y obviamente que lo hacemos a través de políticas de estado y las distintas carteras del Gobierno Provincial”, explicó.

Por otra parte, aprovechó la oportunidad para valorar el trabajo conjunto con la Secretaría de Estado de Ambiente a través de su titular Mariano Bertinat. “Nuestra localidad de Los Antiguos se destaca por su belleza, orden, microclima y la grandeza de nuestro pueblo a través de lo que la naturaleza nos dio. Quienes estamos teniendo la responsabilidad de conducir los destinos de cada localidad, aportamos para realizar este pequeño impulso”, expuso. A la vez sostuvo que desde el Municipio a su cargo se está trabajando en una línea política que es fundamental como es el medioambiente porque involucra la planta de tratamiento de residuos cloacales, el erradicar los basurales a cielo abierto y otras cuestiones.

“La adquisición de prensa de plástico y cartón que se hizo en conjunto con el Gobierno Provincial a través de una cooperativa que tenemos formada, es muy importante”, remarcó. Además indicó que se trata un aporte al corazón del medioambiente.

En otra parte, de su discurso Mercado recalcó la importancia de la decisión política de un Gobierno que tiene un proyecto colectivo, nada podría funcionar. “Hoy es un día muy importante. Son pequeñas cosas pero a la vez relevantes para nuestro medioambiente. Estamos agradecidos al Gobierno Provincial y todas sus carteras porque son con las cuales podemos interactuar y avanzar”, agregó.

Por su parte, el intendente de Perito Moreno Mauro Casarini puso de relevancia el programa Ciudades Sostenibles y señaló que tienen muchas expectativas en relación al trabajo conjunto que se pueda realizar para erradicar los basurales que hay en cada una de las localidades. “Se nos dificulta mucho el trabajo en esos lugares y si no es con el acompañamiento de los equipos de Vialidad Provincial no se podría sostener los lugares. Dado que tiene que haber movimiento de suelo en lugares como el nuestro donde no tenemos avanzada la clasificación de residuos, el reciclado y los rellenos sanitarios”, detalló. En ese sentido, expresó que en una proyección ambiciosa de lo que se quiere para la Comarca del Lago Buenos Aires, existe la posibilidad de tener una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos integrada para las localidades de la zona noroeste como Los Antiguos, Perito Moreno, Bajo Caracoles y Lago Posadas. La idea es que sea en un punto específico en un lugar intermedio a todas las localidades.

“Es algo ambicioso pero no está muy lejos de que se pueda llegar a realizar sobre todo a partir de lo que vemos en el programa Ciudades Sostenibles”, amplió.

En ese contexto, Casarini agradeció por la ayuda que se brinda desde el Gobierno Provincial a través de la Secretaría de Estado de Ambiente para el tratamiento de residuos sólidos. “Es excepcional y hace que se siga cumpliendo con deudas históricas. En Perito Moreno por ejemplo la empresa SPSE nos ayudó a erradicar un pasivo ambiental del casco de la ciudad y que era la usina. Hoy tenemos como objetivo, erradicar el vertedero municipal que se encuentra al sur de la Ruta Nº 43 y nosotros tenemos una proyección del ejido urbano hacia el norte y la verdad seria visto con agrado que ese basural sea erradicado”, finalizó.