La Escuela de Ajedrez de Caleta Olivia comienza a ser una realidad

Próximamente la Escuela de Ajedrez de Caleta Olivia, a cargo de un grupo de cinco jóvenes entusiastas de la localidad, comenzará con sus clases para niños, adolescentes y adultos. La convocatoria tuvo una gran repercusión y ya hay muchos inscriptos.

Miguel Kuc, referente de Escuela de Ajedrez Caleta Olivia dialogó con Voces y Apuntes sobre esta posibilidad que se abrió de dictar clases y ofrecer un espacio de aprendizaje y competencia en el deporte de estrategia. “Hace un tiempo, con Alejandro Kuc, Jorge Caro, Fabián Kuc y Juan Sulaiman, venimos jugando hace tiempo y un día dijimos ¿por qué no pensamos en tener nuestra propia escuela? Como venimos con esto hace tantos años, pensamos que esto podría ser bueno para la sociedad de Caleta Olivia porque en un principio, cuando arrancamos a jugar ya había una escuela formada, por lo que teníamos esa posibilidad de viajar, conocer otros lugares, participar y ganar experiencia. Hoy en día no había nada armado, y por ahí esa gente con ganas de progresar en el ajedrez no tenía ese lugar para aprender y competir”, explicó.

“Las clases de ajedrez están incluidas para niños, adolescentes y adultos, con tres grupos que estamos armando. Nos pueden contactar a través de nuestra página de Facebook, el tema es que estamos con las inscripciones ya al límite por el tema de los cupos. Esta semana vamos a hacer un Zoom con la gente que ya se inscribió para comentar horarios, protocolos, como para que los padres se sientan tranquilos y puedan evacuar dudas”.

Miguel Kuc mencionó que las primeras clases iniciaran en la sede del Rotary Club, que gentilmente les abrió las puertas para iniciar con el proyecto. “Tenemos inscriptos alrededor de 25 niños inscriptos. La gran mayoría ya saben los movimientos de las piezas y armar el tablero. Eso es algo que ayuda mucho, y que entusiasma. Estamos re contentos porque esto es un sueño para nosotros”, cerró.

