Alicia dialogó con un emprendedor de Caleta Olivia alcanzado por el programa Santa Cruz Produce

Este mediodía la Gobernadora Alicia Kirchner dialogó con René Martínez, titular del emprendimiento avícola Don Jano de Caleta Olivia, quien recibió aportes del programa Santa Cruz Produce. La primera mandataria valoró el trabajo que desarrolla hace seis años e instó a “seguir por este camino”.

En la oportunidad la Gobernadora fue acompañada por el jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez; y la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Silvina Córdoba.

El Programa Santa Cruz Produce, impulsado por el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, establece entre sus líneas de acción aportes a emprendedorxs que se vieron afectados en la pandemia.

Entre ellxs, se encuentra René Martínez, titular de Don Jano, un emprendimiento avícola de la localidad de Caleta Olivia que comenzó sus actividades hace seis años junto a su familia. Durante la pandemia, el emprendedor

“Estoy feliz de que vean mi emprendimiento que con tanto sacrificio hemos hecho en familia”, sostuvo René, agradeció “la confianza del equipo de la Gobernadora” y expresó: “Gracias a esa confianza se logró esto, se logró el emprendimiento y hay para más porque recién estamos arrancando”.

Contó, además, que mediante el emprendimiento “se alimentan los pollos a base de granos, sin ningún tipo de químicos, ya hemos vendido casi 13 mil pollos”.

“Me jubilé en octubre del año pasado. El año pasado estuve en el 4° Encuentro Bilateral de PYMES Chile – Argentina y me sigo relacionando con el cónsul chileno porque tuve la posibilidad de tener un tiempo con él donde le conté mi emprendimiento, cuando le dije la capacidad que voy a tener a futuro, me dijo que no desista. Ellos en la zona Patagónica chilena reciben todo por barco, quizás sueño demasiado, pero estoy a un paso, estoy cerrando con una firma de Río Gallegos que pronto no más estaré llevando pollos allá”, expresó.

Durante el encuentro, Alicia dialogó con el emprendedor y señaló: “Lo bueno es que otros emprendedores se animen como vos, el programa es frio si no le damos el calor de cada persona, hace seis años pudiste desarrollarlo con el empuje que te dimos y lo importante es que vas a generar fuentes de trabajo en nuestra provincia”.

Para finalizar, la Gobernadora felicitó el trabajo realizado y mencionó: “Tenes ese proyecto fijate en ese camino recorrido todo lo que has logrado, vos seguí mirando y teniendo la visión más alta. Sos un soñador, un ejemplo, y creo que si uno se esfuerza y trabaja los sueños se cumplen”.