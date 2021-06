Una mujer embarazada fue dada de alta tras estar al borde de la muerte por covid-19

Una mujer de 37 años de edad llegó a Caleta Olivia intubada desde Puerto San Julián con severas complicaciones a causa del covid-19. Tras 25 días de internación y un gravísimo cuadro clínico que la tuvo al borde de la muerte, la mujer fue dada de alta y está por regresar a su ciudad junto a su familia.

Valeria Lucero, una mujer de 37 años que se encuentra cursando 13 semanas de gestación en su primer embarazo, dialogó hoy con Voces y Apuntes para contar su particular historia. Llegó con un cuadro muy grave: estuvo 25 días internada, nueve de ellos con asistencia respiratoria mecánica.

“Soy de San Julián y dimos positivo con mi marido el 12 de mayo. En ese momento no tenía síntomas, pero mi situación se empezó a agravar, los días fueron pasando y estaba cada vez peor. Terminé internada en el hospital de allá y como la situación se agravó me trasladaron de urgencia a Caleta Olivia”, comenzó relatando Valeria, que contó que su situación era mucho más riesgosa debido a su embarazo.

Valeria se mostró sumamente agradecida con todo el personal del Hospital Zonal, a quienes ella considera que le salvaron la vida. “La gente del Hospital se re portó. No tengo palabras, más que de agradecimiento para todos ellos. Hoy me voy a casa con mi bebé y mi marido. Me estoy yendo a casa y estoy viva, las probabilidades de que yo viviera no eran muchas. Fue un milagro. Los médicos hicieron de todo y estuvieron siempre presentes”.

Por último, dejó un mensaje a la comunidad para que extreme los cuidados. “Le pido por favor a la gente que se cuide. Es re grave y nadie sabe lo que es hasta que te toca vivirlo. Es horrible no poder respirar”, cerró.

