Fiestas clandestinas sin control: alrededor de 100 personas asistieron a un evento en Zona de Chacras

En un momento crítico de la pandemia, con una ocupación de camas de terapia intensiva de más del 90% en la ciudad de Caleta Olivia, alrededor de un centenar de personas participaron de una fiesta clandestina en un pequeño salón de la Zona de Chacras. Alrededor de las 4 y media de la mañana, el evento fue desbaratado por el personal policial.

El Jefe de Seccional Segunda de Policía, Comisario Maximiliano Moreno, dialogó con Voces y Apuntes acerca de la intervención realizada el día sábado a la madrugada. “El día sábado, aproximadamente a las 04:20 horas de la madrugada, tomamos conocimiento de un evento que se estaba desarrollando en un salón no habilitado de la Zona de Chacras. Esto trascendió a través del boca a boca y llegó al personal policial por lo que se iniciaron las investigaciones. Nadie vino a denunciar y creemos que tiene que ver con que la gente no se quiere comprometer”, indicó el Comisario.

“Había un cumulo importante de personas, entre 80 y 100 aproximadamente, quienes, al percibir la presencia policial, se empezaron a dispersar. Era un lugar que no es de fácil acceso, no era un lugar a la pasada en una calle principal de Zona de Chacras, entonces al llegar tuvieron ese tiempo de dispersarse. Se pudo desbaratar el evento, pero queremos hacer un llamado a la reflexión, no queremos que estas cosas sigan pasando porque es lo que hace propicio el contagio del virus” , explicó Moreno.

En cuanto a las actuaciones, mencionó que no hubo que lamentar enfrentamientos, pero que tampoco se realizaron detenciones ni identificación de personas. “Ahora estamos haciendo la investigación correspondiente y se hizo una causa judicial. Tenemos que determinar quien es el propietario del lugar, y al organizador inclusive para hacer un acta de imputación correspondiente por violación del decreto de emergencia nacional”, cerró.

Por otro lado, Maximiliano Moreno informó que durante el fin de semana también tuvieron otras intervenciones en domicilios particulares por reuniones masivas sin ningún tipo de cuidados. Esta situación de irresponsabilidad se da en un marco de preocupación en la ciudad por el aumento de los contagios y la ocupación de camas del Hospital Zonal que se encuentra en un momento crítico.

