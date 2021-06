Pesar en la Región por la muerte del «Oso» Bareilles, una de las voces más queridas de Comodoro

Hace unos meses, la voz de Carlos Omar “Oso” Bareilles, dejó de escucharse durante las mañanas en Radio del Mar donde compartía con su padre, su hermano, Claudio Guillermo, Héctor Cárdenas , Víctor Amigorena y con Soledad Herrera, la conducción del reconocido programa «Nuestras Mañanas».

Su padre, Carlos Omar, fue quien ante la consulta reiterada de los oyentes sobre el porqué no estaba “el Oso” al aire, había informado que su hijo se iba a tomar un descanso por temas de salud.

El miércoles 12 de mayo, el Oso habló sobre su alejamiento de los micrófonos y manifestó su deseo de volver a estar al aire. «Esto que me ha tocado pasar yo no tenía idea, pero con la asistencia de los doctores estoy yendo para adelante», dijo, y expresó su deseo de volver a retomar la conducción de su programa radial: «Espero pronto estar por ahí. Ese es el otro gran agradecimiento que tengo que hacer, lo están haciendo muy bien».

Fueron cientos los mensajes que esa mañana llegaron al programa radial dándole fuerza al locutor y a su familia para enfrentar una dura enfermedad. Sin embargo, semanas después, la radio se quedó en silencio por la muerte del Oso. Ver el aviso fúnebre

¿QUIÉN ERA EL OSO?

El conductor de la voz inconfundible, de humor ácido, hincha de Boca Juniors, sentaba posición pero abría las puertas a la pluralidad de las voces. Era un admirador del buen cine y de la música, e incluso integró varias bandas.

En su amplia trayectoria por la radio dejó huella en los micrófonos de LU4 Radio Patagonia Argentina, FM Visión y otras emisoras del sur de Chubut.

El “Oso” contó en una entrevista con el Extremo Sur que su ocupación preferida, era efectivamente la radio. Allí llegó viendo a su padre hablar a través de los micrófonos junto a su hermano.

“No tengo un ideal de felicidad terrenal; apuesto al día a día”, aseguraba y señaló que le gustaría morir “de muy viejo” y ser recordado “con humor”.

“Que mis hijos hayan seguido este camino me llena de orgullo. Los escucho y me gusta mucho lo que hacen. La gente pese a que los estilos son distintos, los respalda, y entonces me siento agradecido. Creo que eso es lo más lindo de la vida, eso no se compra con nada”, aseguró en su momento, Carlos Omar (Padre), cuando -tras recordar su amplia trayectoria- habló de sus hijos.