Murúa sobre el cierre de comercios: “el Estado no puede ser un socio en las buenas y en las malas abandonarte”

El concejal Gabriel Murúa presentó un proyecto de ordenanza en el desarrollo de la sesión del Cuerpo Deliberativo, en el que solicita se cree el programa “Comercios Cuidados” que pretende acompañar a este sector que está siendo severamente afectado por la pandemia.

Los comercios locales siguen cerrando sus puertas porque no pueden hacer frente a los costos que demanda su mantenimiento en el contexto de pandemia, y es por eso que el concejal Gabriel Murúa presentó una iniciativa que pasó a comisiones, en la que plantea que el Ejecutivo utilice los fondos que por presupuesto estaban previstos para la concreción de eventos culturales que en este contexto no se van a poder desarrollar, para acompañar al sector comercial.

“El proyecto lo pensamos desde nuestra banca para ayudar no solo al comerciante, sino también a todos los que viven de ello, como los empleados sus proveedores etc. Porque esto es una cadena que cuando se corta mucha gente lo sufre”, manifestó el edil, al momento de fundamentar la iniciativa, y agregó: “por eso es importante entender que el Municipio está en condiciones de ayudar y así se pueda evitar que haya más gente sin trabajo golpeando las puertas de la Municipalidad. El Estado no puede ser un socio en las buenas y en las malas abandonarte o lo que es peor, aumentarte los impuestos”.

Por eso nuestro programa de ayuda, sostuvo el edil, “se basa en crear un fondo de ayuda de un poco mas de 19 millones de pesos gracias al dinero que no se ejecuta porque estaba destinado a actividades culturales como el festival del trabajador o el festival del aniversario de Caleta Olivia en el que estaban presupuestados hasta 8 millones de pesos”, y recalcó: “pero además planteamos condonar impuestos a aquellos comerciantes que están en situación de crisis, porque hoy priorizamos la continuidad de aquellos que viven de la actividad privada y no seguir llenando de gente el Estado. Ojalá que la comuna local entienda el planteo, hoy cerraron dos locales y no podemos seguir mirando para otro lado, hay que actuar y de manera urgente”. Finalmente refirió: “Nosotros ya veníamos proponiendo algunas alternativas desde el Concejo Deliberante, pero lamentablemente nunca son escuchadas y hoy empezamos a ver los resultados de esta ausencia de políticas en beneficio de quienes generan trabajo privado”.

