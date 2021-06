Se conmemoró el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre Malvinas

Esta mañana, en la plaza Malvinas Argentinas se realizó el izamiento de Bandera Nacional por el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre Malvinas, Islas y sector Antártico, que se conmemora cada 10 de junio, debido a la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos, por Luis Vernet en 1829.

“Su mandato duraría hasta el 3 de enero de 1833, cuando fuerzas británicas ocuparían las Islas Malvinas, expulsando a la población y las legítimas autoridades argentinas allí establecidas, reemplazándolas por otras de origen británico”.

De la sencilla ceremonia, participó el secretario de Gobierno, Pablo Calicate y miembros del Centro de Veteranos de Guerra de Caleta Olivia.



En este marco, el Secretario de Gobierno, manifestó que también acompañaron en nombre del Intendente, quien no se encuentra en la ciudad.

“Dialogamos con los ex combatientes sobre lo significativo que es para ellos recordar esta fecha como también para todos los argentinos”, expresó Calicate.

Asimismo, comentó que continuarán acompañando las actividades enmarcadas en este contexto. “Nos contaban los referentes del Centro que van a realizar un streaming el próximo 14 de junio, fecha en la que cesó el fuego en la Guerra. La idea es que la juventud pueda conocer esta parte de la historia”, explicó.

Por otro lado, uno de los referentes del Centro de Veteranos de Guerra, Sergio Ferreyra, resaltó la importancia de recordar estos hechos para que no vuelvan a suceder.

“Estamos en una etapa donde más que nunca los Argentinos debemos estar unidos y no perdernos nuestros verdaderos actos de presencialidad y nacionalismo que nos hacen ser quienes somos”, sostuvo.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de que exista una apertura al diálogo para discutir sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

“Creo que cuando pase un poco todo este tormento volveremos a las cuestiones normales que quedaron pendientes”, cerró.

