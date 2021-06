Reconocen avance del plan de vacunación en Santa Cruz y a trabajadores de la Salud

Fue en el marco de la 7° Sesión Ordinaria, y a instancias de la Diputada del Frente de Todos Rocío García.

En ese marco, se destacaron las más de 121 mil vacunas aplicadas en la Provincia, y la tarea que se lleva adelante en centros de testeos y vacunatorios.

Impulsado por la legisladora Rocío García, la Legislatura Provincial destacó el trabajo realizado por el Gobierno Nacional y el personal de salud en referencia la campaña de vacunación llevada adelante por el Ministerio de Salud de la Nación.

En este sentido, reflexionó sobre las más de 121 mil vacunas aplicadas por personal de salud, que en Santa Cruz alcanza a casi el 40% de la población vacunada. “Hay que reconocer el gran esfuerzo del gobierno nacional y el gran trabajo que ha hecho el personal de salud, la logística, los vacunatorios, los voluntarios, personas como Héctor Gerez y Alejandra Retamozo en Río Gallegos, o Liliana Toro con el plan detectar en Caleta Olivia”.

Por otro lado, puso de manifiesto la desinformación adrede y el bombardeo mediático en relación a la vacunación, “tuvimos que salir a aclarar y explicar la importancia de vacunación, para que la gente no descrea de la vacuna o para que una persona no vaya con miedo”, señaló la diputada.

“Creo que no hay que desinformar, la única intención de la oposición es que la gente no crea en este gobierno, en sus políticas públicas” y expresó que Argentina va producir la vacuna Sputnik, que es la de mayor eficacia, gracias a las negociaciones realizadas por el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Asimismo, insistió en reconocer a todos los que han estado y le han puesto amor y compromiso para cuidar.

Luego de su intervención, diputadas y diputados de la oposición intentaron rebatir sus argumentos señalando que no era mérito del Gobierno, sino de los trabajadores de la salud que se haya vacunado a la población, a lo que la diputada Rocío García respondió contundentemente que “si no hubiésemos tenido vacunas en el país, no se podría haber reconocido a los trabajadores de los centros de vacunación de la provincia”

