Fundación CADACE cumple 30 años con el compromiso por el cuidado del ambiente

El Centro Ambiental de Apoyo a la Ciencia y Ecología (CADACE) se encuentra celebrando en el día de la fecha su 30° Aniversario. En el año 1991, un grupo de jóvenes se reunió para llevar adelante una campaña histórica que trascendió las fronteras de la provincia y durante meses fue tema central de la agenda periodística de la Argentina.

Juan Heupel, uno de los miembros fundadores de la Fundación CADACE dialogó con Voces y Apuntes para recordar los inicios y el significado de 30 años comprometidos con la preservación de nuestro ambiente. “Es toda una vida dedicada al cuidado del ambiente. No es lo mismo hablar de ambiente, de ecología o de fauna hoy, que hace 30 años atrás. La gente no entendía porque estaba mal tirar basura en la playa, o porque tirar petróleo estaba mal. Ver un pingüino o un ave empetrolado era parte de nuestro paisaje. No existía en el mundo este concepto del cuidado del ambiente. Algunas personas, en este tema, despertamos antes, pero fue una lucha constante con el vecino común, con las empresas, con los gobiernos. No había legislación al respecto”, explicó para contextualizar el momento que se vivía por aquellos años.

“Empezamos realizando acciones en forma individual hasta que nos reunimos un grupo de personas con los mismos ideales y así formamos el CADACE en el año 1991”, indicó Heupel.

Juan Heupel destacó un momento histórico que marcó un antes y un después en el cuidado del medio y ambiente y que generó un precedente en todo el país. “Un grupo de gente de Caleta Olivia llevó adelante el movimiento petrolista más grande del mundo. Nosotros logramos tapar todas las piletas de petróleo de la Argentina. Había cientos de miles de aves que morían ahí y la gente lo veía normal. Nos fuimos a Buenos Aires a hacer una manifestación e hicimos un movimiento tan grande que todos los canales y medios periodísticos del país se vinieron a Caleta Olivia. Acá comenzamos una lucha y logramos cambiar el paradigma de las petroleras, además de generar cientos de puestos de trabajo”, recordó.

Escuchá el audio de la entrevista completa:

