La Unidad Académica Caleta Olivia avanza en la concreción de políticas institucionales de accesibilidad

Se confirmó la adquisición de dispositivos tecnológicos para que personas con

discapacidad visual puedan estudiar en la Universidad Pública y Gratuita en Santa Cruz.

Se trata un innovador paso que concreta acciones inclusivas y permite sumar acciones

hacia la democratización de la Educación Superior.

Luego de desarrollar diversas actividades vinculadas a capacitaciones sobre discapacidad y accesibilidad, desde la sede que conducen la Decana Ing. Eugenia de San Pedro y el Vicedecano Mg. Claudio Fernández, se concretó la adquisición de la tecnología orientada a facilitar el trayecto universitario de personas con discapacidad.

Se trata de los disposivos Procer, Procer 2 y Procer Reader, que constituyen una herramienta de lectura auditiva que convierte texto impreso y/o digital en audio.

Según se detalló, cada uno de estos aparatos, poseen un escáner portátil adaptado

que permite brindar señales sonoras para guiar al usuario en su manejo, y puede

utilizarse para digitalizar y leer libros, documentos, revistas, y diarios, entro otros.

No obstante, esta tecnología también sirve para escribir y editar texto, conectando un

teclado al dispositivo.

Po r o t r o l a do , t a m bi é n se c o nt ó so br e l a i nc o r po r a c i ó n de l Pr o c e r Re a de r , que e s un

lector de contenidos digitales pequeño, muy portable y fácil de utilizar que lee libros

electrónicos, archivos PDF digitalizados o accesibles, archivos de Word y archivos de

t e xt o e n g e ne r a l .

Además, esta tecnología también permite crear listas de reproducción para escuchar

audiolibros y música.

Cabe indicar, que días atrás y en relación a una acción también impulsada desde la

gestión, se avanzó con la concreción de una capacitación a través de videoconferencia

con representantes de la 3rma Procer, quienes presentaron los modelos de

dispositivos existentes y enseñaron las caracteríscas del funcionamiento, sus

aplicaciones y utilidad.

En este sentido, el Vicedecano Claudio Fernández, expresó que desde la Unidad

Académica Caleta Olivia se tomó “la decisión política institucional” de adquirir los

dispositivos Procer, de acuerdo a lo trabajado junto con la Comisión de Accesibilidad,

para “contar con esta tecnología”, lo que representa “un gran paso”, consiste en “una

inversión que hace la Unidad Académica Caleta Olivia para avanzar en la inclusión de

nuestros y nuestras estudiantes con Discapacidad”.

“Será una muy buena incorporación por las prestaciones que tienen estos dispositivos,

además del refuerzo de lo que se ha venido trabajando con las charlas sobre

accesibilidad y discapacidad. Para casos de discapacidad visual, estos dispositivos

juegan un papel muy importante. Esta es una política institucional que consiste en

avanzar en cuestiones que garanticen la inclusión y así estar en un pie de igualdad de

que los y las estudiantes puedan cursar y tener acceso a los materiales. Más en este

contexto de pandemia. Iremos atendiendo los distintos tipos de discapacidad, en

disntas acciones y es lo que se profundizaremos con la comisión, como así también

concretar nuevas obras en lo edilicio para abarcar a todo el estudiantado”, agregó el

Mg. Fernández

