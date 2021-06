Remisero carga una pala y empareja los desniveles en las calles de la ciudad

Vecinos de diferentes barrios se vieron gratamente sorprendidos ante la actitud de un remisero apodado “Chaco”, que carga una pala en el baúl de su vehículo y se encarga de emparejar los desniveles de asfalto a ripio que pueden encontrarse en varios sectores de la ciudad.

Las intensas lluvias de las últimas semanas dejaron su huella, sobre todo en los barrios de ripio donde el asfalto es escaso o nulo. Ante los inconvenientes generados a los automovilistas que transitan por las calles a diario, un remisero decidió salir a cubrir algunos de los pozos que se producen en los sectores de finalización de asfalto. Las imágenes del remisero apodado “Chaco” llegaron a la redacción de Voces y Apuntes a través de algunos vecinos que decidieron hacerle un reconocimiento al trabajador voluntarioso que realiza una labor silenciosa y comprometida con la comunidad.

Voces y Apuntes se comunicó con Reinaldo que trabaja en la Remisería 8 de Julio para hablar sobre su sencillo gesto pero de enorme valor. «Chaco» es jubilado de la Municipalidad de Caleta Olivia y trabajó 31 años en el sector de Obras Públicas, por lo que el arreglo de calles no es una tarea ajena para él. “Yo en todo Caleta, donde me quedo libre y paso, me quedo a tirar un poco de tierra. Siempre estamos criticando, viendo el mal en el otro, parece que no tenemos esperanza y hay que despertar conciencia», explicó.

Reinaldo mencionó que varias veces fue solicitado por los medios de comunicación, pero hasta este momento se negó a tener un perfil público para que no se malinterprete su tarea. «No quiero que se malinterprete lo que hago. No busco joderle la vida a nadie. Si me gustaría vivir en una ciudad mejor, aportar, y construir desde el lugar que se pueda».

«Es una satisfacción personal cuando voy con un pasajero por un sector que yo tapé, y siento que no rompo el auto y que pasa mejor», explicó.

