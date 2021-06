El vicegobernador de Santa Cruz, Eugenio Quiroga, realizó esta tarde una videoconferencia con periodistas de distintos puntos de la Provincia. Habló de su situación después de la denuncia formulada en su contra.

“Les puedo decir que hay dos instancias: una en el fuero de Familia, donde ya no tengo restricciones ni limitación judicial de ningún tipo, y después en la instancia penal se hicieron las averiguaciones correspondientes y espero que prontamente tengamos una resolución definitiva”, dijo.

La modalidad de la conferencia habilitó la realización de una pregunta por medio, oportunidad en la que consultaron sobre las etapas del caso. En ese contexto, Quiroga reveló que se trató de una exposición policial presentada por una persona a partir de un WhatsApp.

“Me notifique el 17 de abril a las diez de la mañana y rápidamente tomamos medidas, esas medidas fueron autoexcluirme de mi hogar. Lo que más me dolió es que trabajaron sobre algo tan bajo como es menoscabar a mi familia. Siempre he intentado mantenerla en bajo perfil, yo estoy en un cargo público y en la batalla política, pero es un espacio resguardado y guardado para mi intimidad. Ese daño que se generó es irreparable, pero quiero decirles que el accionar que tuvimos poniéndonos a disposición como cualquier ciudadano que es denunciado”.

El vicegobernador lamentó que “una cuestión de salud, porque de eso se trata, de la salud de una de mis hijas, haya sido tergiversada planteando escenario que no era cierto, pero cuando uno nada hizo nada teme”.

Con la vigencia de una cautelar por parte del Juzgado de Familia y tratándose además de una menor e hija del vicegobernador, no hubo detalles del caso que pudieran vulnerar la intimidad de las personas involucradas.

“La mayor preocupación de nuestra familia, tanto materna como la mía, es pensar en la salud de mi hija y en cómo sigue porque esto es largo. Por una cuestión legal no puedo decir más de la salud de mi nena”, aclaró, indicando que a su entender “esto es una consecuencia que algo para nosotros como familia fue una tragedia, para los chicos la pérdida de su mamá y para mí la pérdida de mi mujer” y la denuncia “nos llevó de nuevo a ese estado”.



Por otro lado, Quiroga se mostró a favor de la realización de denuncias por parte de terceros, aunque dijo que deben hacerse con responsabilidad.

“Se trató de una exposición policial que hizo una vecina argumentando a partir de un WhatsApp el abuso de mi persona hacia una de mis hijas… Ustedes saben que nuestro gobierno insta muchas veces a ser responsables y que, si se enteran de algún delito de este tipo, hay que denunciarlo. Lo que yo planteo es que tiene que hacerse con responsabilidad viendo las consecuencias. Si quisieron ayudar a una de mis hijas, todo lo contrario, la perjudicaron y eso es realmente doloroso. De la intencionalidad no me corresponde a mi evaluar”, analizó, descartando por ahora iniciar acciones legales contra la denunciante, pese a que realizó “una imputación falsa”.

En otro tramo sostuvo: “Quiero es darle la tranquilidad al Pueblo de Santa Cruz, a aquellos que representamos con la gobernadora. Quiero dejar en claro que está totalmente descartado algo tan loco como un abuso a una de mis hijas, es una locura pensarlo. Si duele mucho esto, en mi caso va a lo más profundo de mi ser que es que se meten con tus seres más amados, duele y causa bronca. También aquellos que a partir de este hecho soñaron en plantear un daño político cuando en realidad es a la persona y a mi familia”.

Del caso participaron “la Oficina de Niñez, la conjueza de Familia, el Juzgado Penal, el fiscal, el abogado del niño, nosotros, todo un cúmulo más el hospital y el lugar donde fue derivada mi hija en Buenos Aires”, dijo más tarde el vicegobernador, marcando que ninguno de esos informes y evaluaciones marcó nada vinculado a un abuso.

Asimismo, si bien agradeció el tratamiento respetuoso de los medios y periodistas en la sala, a quienes saludó de antemano por la jornada de mañana, se ocupó de señalar a quienes difundieron información tergiversada y violatoria de los derechos fundamentales de toda persona.

“Siempre hay quienes, sin ningún tipo de responsabilidad legal, postean o escriben basándose en nada. Veremos después qué hacer”. Esto “es muy importante para mí y para mi familia, pero a nivel político es una prueba más a la que uno está expuesto”, dijo.

Ahora, de cara a haber retomado la presidencia del Poder Legislativo, Quiroga marcó que “toda la gente tiene problemas que resolver y obligaciones y siguen cumpliendo su horario, yo tengo que cumplir mi rol como persona electa. Después trazo, una línea y en la parte familiar encontré el mecanismo para continuar con esta situación y con la frente en alto

Comentarios

comentar