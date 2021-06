Emotiva despedida: el jefe de policías escribió una carta a Dante Abboud

En Voces y Apuntes, te dejamos el escrito:

Son las 22:30hs del sábado 05 de este frío y húmedo junio. Me siento mejor y creo estar superando el covid, que tiene a mal traer a todos y por culpa del cual se nos han ido tantos, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc. Hoy me siento con ganas de escribir estas palabras que me nacen del corazón y que son sinceras. No puedo dejar de estar consternado, además de sentir un profundo dolor, como todos los que conocimos de cerca al “turco” Jattar Abboud, esa maldita sorpresa que se nos lleva inesperadamente a un padre, a un compañero, a un amigo, a un servidor público.