Desde este domingo regirán nuevas medidas del COE local

El intendente Fernando Cotillo, acompañado por la diputada por Municipio, Liliana Toro; el director del Hospital Zonal, Gerardo Romaní y el comisario Mayor, Pablo Rodríguez concretaron esta noche una conferencia de prensa donde rubricaron la Resolución N° 37 que regirá en la ciudad a partir de este domingo, en función al Semáforo Epidemiológico publicado esta tarde por el Ministerio de Salud y Ambiente.

De esta forma, el Ejecutivo Municipal expresó su preocupación ante la alerta de duplicación de casos positivos en Zona Norte. Si bien Caleta Olivia continúa en riesgo medio, es decir, en amarillo, no ocurre así con las localidades de Pico Truncado, Puerto Deseado y Las Heras, que se encuentran en estado de riesgo alto, calificado por el color naranja.

“Hemos tomado varias decisiones que fueron planteadas al Gobierno Provincial. Las medidas fueron informadas al sector comercial y gastronómicos”, sostuvo el Intendente.

Por su parte, el director del nosocomio local, Gerardo Romaní, indicó “estamos preocupados por la situación que venimos transitando, contamos con una sola cama disponible en la Unidad de Terapia Intensiva y lo mismo ocurre en el ámbito privado. El equipo de salud nos está cuidando y están agotados, no salgan de sus casas de no ser necesario. No obstante, estamos tratando de vacunar todo el fin de semana, pero si no nos ayudan será difícil”.

Por otro lado, el comisario Pablo Rodríguez, indicó que se dará continuidad a los operativos de control para hacer cumplir la resolución y sostuvo “pedimos a la población que tengan en cuenta las restricciones y medidas de seguridad”.

Medidas

Las actividades económicas, comerciales y de servicios serán desde las 08 hasta las 20 horas y para los comercios de cercanías será hasta las 21.

Se restringirá el horario de circulación a partir de las 00 horas hasta las 07 am, con la excepción para los trabajadores esenciales.

Los bares, confiterías, restaurantes, cervecerías y casas de comidas continuarán funcionando de lunes a jueves hasta las 23 horas y los días restantes hasta las 00, tal como establecía la resolución anterior.

