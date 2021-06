Marcha por Karim y Lautaro: pasó un año y cinco meses y aún no hay respuestas

El recuerdo de sus padres sigue firme, al igual que el pedido de justicia. Mañana cinco de Junio se cumple un año y cinco meses del incendio en el barrio 17 de Octubre que se llevó la vida de Karim, Lautaro y su madre. Un incendio que sabe que fue intencional.

Esta mañana, los padres del niño y la niña, Juan Pacheco y Alex Fernández, se acercaron a los estudios de Frecuencia Patagonia 99.3 para invitar a una nueva marcha en pedido de justicia por el fallecimiento de los hermanos.

«Mañana vamos a realizar una marcha por el año y cinco meses del asesinato de los chicos y Natasha, su madre. Queremos convocar a la gente de Caleta, invitar a la familia de Rodrigo Curaqueo, a la familia de Alfredo Oliva, invitarlos a que marchen junto a nosotros», dijeron.

La marcha se realizará mañana a las 13 horas en el Gorosito y se llevará a cabo con lluvia, viento, frío, lo que haya, para que pedir justicia, «marchamos ayer con la agrupación de Ni Una Menos, tratando de sumar los casos de Caleta para darle más fuerza a los pedidos de justicia», contaron.

En cuanto al juicio que se está llevando a cabo, comentaron que «la última novedad fue en septiembre, desde allí no tuvimos nada más, esta todo en el juez de recursos, en la cámara. Nos tienen que pasar los videos, son más de 100, todavía no tenemos noticias, no sabemos si nos están escondiendo cosas. Nos dijeron que sigamos tranquilos, que los acusados van a seguir presos».

Mirá la nota completa:

