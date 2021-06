Jattar Abboud: «gracias papá, serás eterno en mi corazón»

El hijo de Dante Abboud se despidió de su padre con unas sentidas palabras a través de las redes sociales. Abooud falleció en el día de ayer en Rio Gallegos por complicaciones con el covid-19 y su partida conmocionó a toda la ciudad de Caleta Olivia y la región. Actualmente se encontraba realizando tareas laborales en la capital provincial como Superintendente de Seguridad.

«Querido viejo, que decir. Te me fuiste cuando menos lo esperé, estabas tan fuerte, evolucionando, luchando. Hicimos un gran equipo, no nos guardamos nada, dimos lo mejor, teníamos fe y ganas de salir pero tal vez era el momento de que te encuentres con el tata la abu y tengo que respetarlo«, comenzó la carta escrita por Jattar Abboud que se pudo ver en las redes sociales.

«Me enseñaste a ser líder, a ser fuerte, luchar por lo que quiero lograr, ser perseverante. Me transmitiste tu carisma y tus aires de grandeza, lo fuiste todo para mi y lo seguirás siendo. No encuentro consuelo, no encuentro explicación, no tomo dimensión de lo que sucedió pero si de lo grande que fuiste».

«Fuiste un buen padre a tu manera, me hacías sentir feliz tan solo con una caricia, es un orgullo llevar tu nombre y tu apellido. Me diste una madre que vale oro, una hermana inmensa, abuelos y tíos excelentes. Me diste amor, un baúl lleno de recuerdos y anécdotas de las que me alimentare cuando te extrañe, valores y tantas cosas más… jamás abran palabras que lo expliquen todo, pero vos y yo sabemos lo que sentimos, vivimos y disfrutamos».

«Como profesional, un ejemplo, honestidad, liderazgo, convicción, humildad y solidaridad, siempre a la par de tu personal poniendo el pecho, dando la cara cuando las papas quemaban, fíjate el ejemplo que me dejas… Dejas la vara muy alta viejo, sos el orgullo de mi tata, mi orgullo, lograste todo lo que te propusiste y me enseñaste que todo lo que uno hace por vocación, por amor, da sus frutos, que los sueños están para cumplirse…»

«Me salió vivirte así, intensamente, dándote todo de mi, porque te amé con todo mi corazón y decidí despedirme en tu lugar, tu sillón, con la sonrisa que te mereces, sentí que me abrazaste que estabas ahi, porque a pesar de todo este caos, sonrio porque me desborda el orgullo y la felicidad de que seas mi padre».

«Yo me pongo al hombro todo, vos guíame, sigamos siempre juntos, te llevo en mi corazón eternamente».

«Te dedico una Zamba, de las que cantábamos con el abuelo y cantamos ayer con amor sin saber lo que deparaba el destino: «Zamba de mi esperanza, Amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma…» seguila vos con el tata»

«Gracias papá serás eterno en mi corazón».

En la jornada de este miércoles se dio a conocer en la ciudad de Río Gallegos la triste noticia del deceso del Superintendente de Seguridad, Comisario General Dante Jattar Abboud.

