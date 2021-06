Guenchenen anunció paro a SINOPEC porque “siguen buscando despedir trabajadores”

La multinacional china implementó un sistema de rotación en distintas empresas, mediante el cual continúan con la política que vienen evidenciando en los últimos años de intentar reducir la actividad, y dejar trabajadores en la calle. “No se lo vamos a permitir” puntualizó el dirigente.

En las últimas horas, el Secretario Adjunto del Sindicato Petrolero, Rafael Guenchenen, anunció una medida de fuerza que abarca todas las empresas contratistas de SINOPEC en la provincia, en reclamo por un nuevo intento de reducir la actividad a través de un sistema de rotación.

Según trascendió, se produjo la baja de cuadrillas en todas las empresas que operan con SINOPEC, y se continúa avanzando en un programa de ajuste y eliminación de personal en distintos yacimientos dependientes de la multinacional china.

“No hay caso, SINOPEC sigue con esta postura intransigente, contraria a los intereses del pueblo santacruceño. No vamos a permitir que ningún trabajador se quede sin su puesto laboral, y si alguien se tiene que ir, deben ser esta empresa, para dejar lugar a una operadora más responsable, que pueda hacer crecer la actividad con los trabajadores incluidos dentro de su proyecto” reclamó Guechnenen.

“Estamos hablando de una operadora que hace años no tiene un plan de perforación ni remediación ambiental, los yacimientos están destruidos, hay 5 yacimientos cerrados, y desde hace años que vienen reduciendo las reservas petroleras, que hoy se encuentran en menos de un 50%”, puntualizó.

“Es difícil, porque siguen estando avalados por el gobierno provincial, que está siendo garante de la flexibilización. Así que estaría bueno que sean los propios funcionarios provinciales los que deberían acercarse a los yacimientos y explicar a los trabajadores porqué peligran sus puestos laborales, porqué pueden quedar en la calle. De todas formas, nosotros seguimos firmes, y no lo vamos a permitir”.

