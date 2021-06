Alicia Kirchner debe reactivar la economía y no tomar medidas arbitrarias que la destruyen.

Consultado al presidente de la UCR sobre las pasadas y actuales medidas de restricción tomadas por el gobierno provincial y local, Quinteros Matías expreso: estamos cansados, hay un hartazgo social, no se entiende que es lo que quieren hacer, por un lado quien reducir el aglomeramiento o la circulación de la gente y por otro lado acortan los horarios para que la gente se amontone, es ilógico que te aten a un decreto nacional cuando la realidad de nuestra localidad es distinta a la nación y la provincia.

Agrego, debemos tener autonomía, no se puede seguir tomando medidas arbitrarias, estamos el peor momento económico y social de la historia, es hora extremar el dialogo, consultar y consensuar con los que van a ser afectados, nosotros vivimos otra realidad, en un localidad con menor densidad poblacional es otra situación sanitaria que nada tiene que ver con el AMBA, provincia de Buenos Aires y otras urbes del país. Los comerciantes, emprendedores y trabajadores independiente son también trabajadores esenciales que dependen delo que producen diariamente, no se puede encerrar a todos donde la economía está quebrada, y la ayuda del estado es casi nula.

Crisis económica y social

Hay que pedirle dialogo y también una respuesta inmediata, las dos cosas son necesaria para poder reconstruir el núcleo social y la trama económica de esta provincia destruida por los mismos que nos gobiernan hace 30 años. Hay que pedir al gobierno provincial que reactiva la economía porque a pesar de poder abrir, no hay dinero circulante, pero por otro lado la provincia recibe el doble de coparticipación y regalías. El gobierno debe solucionar en forma urgente la recomposición salarial para todos los empleados públicos y empezar a cumplir con todas las promesas de campaña. Pareciera ser que piensan que venir un mes antes de las elecciones a repartir plata y vender los mismos anuncios de obras que nunca se concretaron los va salvar del repudio generalizado de los santacruceños. Necesitamos inversiones reales y no que nos tire una bicisenda por la cabeza, sino obras de infraestructura prioritarias, como los servicios básicos de energía, el reclamo histórico del agua, la terminación de la autovía y la circunvalación, como así también la necesidad de nueva planta de tratamiento de residuos cloacales, planes de viviendas, necesitamos alternativas que creen fuentes de trabajo genuinas y toda la infraestructura necesaria para que esta ciudad despegue y deje el abandono y la desidia a la que nos vienen sometiendo durante años.

Y continuo: Vuelvo a repetir hay que pedir todo, la vuelta a clases de nuestros hijos no es exponerlos a la pandemia, es nada más y nada menos que permitirles la sociabilización que hace al desarrollo básico del ser humano, pero también necesitamos que se acondicionen los colegios, que se hagan las obras refacciones que corresponden, que sé que garantice los protocolos de bioseguridad, que se vacunen a los docentes y auxiliares, que se atienda los reclamos del sector docente y se concrete la recomposición salarial que les corresponde. Este gobierno debe atender urgentemente el reclamo del sector de salud, debemos decir basta de seguir persiguiéndolo trabajadores y bastardear a los que hoy están dando la vida en una la batalla tan desigual ante el covid-19, producto de que el estado les da la espalda como siempre.

Por ultimo. Quinteros dijo; espero que alguna vez este gobierno tenga un gesto, un acto de equidad e igualdad para los todos los trabajados de la administración pública, porque todas las crisis económicas solo las padece nuestra sociedad, pero increíblemente a los funcionarios del gobierno en sus economías personales les va muy bien, a pesar de que muchos no pueden dar cuenta del patrimonio que tienen y cada vez es más escandaloso su incremento. Finalizo

