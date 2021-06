Ricci habló de educación y dijo que no está en la agenda del Gobierno Provincial

La Legisladora Provincial dijo que está muy enojada por la actitud de la Gobernadora y la titular de la cartera educativa en la provincia. Sostuvo que este “plantón” demuestra que la educación no está en la agenda de Gobierno y dijo que “con chicanas y maltratos no se puede construir”.

“Los chicos son el futuro del país y por eso necesitamos escuelas en condiciones y la vuelta a clases presenciales en toda la provincia”, sentenció la Diputada. Sin embargo, ni la Gobernadora, ni la Presidenta del Consejo Provincial de Educación, Cecilia Velázquez, estuvieron presentes. En cambio, Velázquez se pasea por los medios de comunicación provinciales en vez de reunirse con los legisladores para evaluar una real solución al tema educativo.

“Los diputados provinciales asistimos a esa reunión porque agotamos los pedidos para que participe de las comisiones y tener estos diálogos en el ámbito de la Legislatura. Sin embargo, parece que es más redituable pasearse por los medios y no sentarse a debatir donde realmente se pueden dar respuestas a la comunidad”.

Asimismo, Ricci sostuvo que “la educación no es del oficialismo o de la oposición, es del pueblo, es de los santacruceños. La Gobernadora faltó demostrando una vez más que no le interesa dar respuestas. Lamentamos no haber podido canalizar la incertidumbre de miles de familias de Santa Cruz que necesitan respuestas por parte de las autoridades”.

La realidad es que todo parecía ideal. Todos los diputados de la oposición de la Cámara acudieron al llamado para reunirse con la Gobernadora y la Presidente del CPE. Algunos, como la Diputada Ricci, hicieron más de 800 Kms a Gallegos más allá del riesgo que siempre representan unos cuantos kilómetros de nieve y escarcha por nuestra interminable Patagonia. Pero Alicia Kirchner no dio la cara.

“El esfuerzo, entendíamos, valía la pena ya que llevábamos decenas de interrogantes de vecinos de Santa Cruz que necesitaban saber cómo continuaría la educación de sus hijos”, comentó. La primera sorpresa fueron los cambios de último momento: El Ministro Álvarez por Alicia y voceros del CPE por su Presidente, ausente una vez más.

Sin debate alguno, los interlocutores compartieron el «mundo ideal» que vive la educación en Santa Cruz donde sus «escuelas son un lujo y se encuentran en excelentes condiciones».

“El diálogo, aún en el disenso, se demuestra con actos. Con chicanas y maltratos no se puede construir. Necesitamos escuelas en condiciones y la vuelta a clases”, finalizó Ricci.

DUDAS SIN RESPUESTA

Para Ricci, la educación es un tema muy preocupante que tiene movilizada a toda la sociedad pero, sin embargo, pareciera que el Gobierno de Santa Cruz no lo entiende así y se ríe en la cara de todos.

“Nos trajimos de vuelta todas las dudas con las que habíamos ido a la reunión. Cuáles son las zonas que están en posición de volver hoy a la presencialidad y cuáles no, qué medidas se están tomando respecto a la deserción escolar, con la falta de conexión, por qué no hay un bono para los docentes, por qué no se declara la emergencia educativa, por qué no se trabajó en el mejoramiento de las escuelas durante todo el año pasado y qué pasa con la implementación del “Programa Acompañar” en Santa Cruz”.

Comentarios

comentar