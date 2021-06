Polémica en Las Heras: una docente y abogada dijo ante sus alumnos que el covid-19 no existe

En medio de las clases virtuales la docente dijo tal afirmación y lo confirmó en una discusión con madres de alumnos. Apoyó las teorías negacionistas sobre la enfermedad y señaló que la gente no muere de eso sino de otras patologías.

Una abogada que ejerce la docencia aseguró a sus alumnos que el COVID-19 no existe en la localidad de Las Heras. El hecho ocurrió en un clase virtual de Formación Ética y Ciudadana de 2do Año del Escuela Industrial N° 7, a cargo de la Dra. Rosa Razuri.

“Es una vergüenza que las madres no se formen para poder educar a sus hijos” lanzó la Dra. Razuri en plena clase virtual. El video fue grabado y se viralizó rápidamente. El reclamo es de una madre de una alumna que increpa a la profesora y afirma: “Usted no puede decirle a mi hija que el Covid no existe”. La profesora Razuri redobló la apuesta y afirmó “El Covid no existe” y continuó: “el Covid no existe y mi hermano es científico y lo certificó.

Tras los dichos que generaron un escándalo provincial, la abogada y profesora dialogó con varios medios de comunicación, intentando explicar mejor su idea acerca del covid-19. «Eso no existe y eso no lo digo yo, porque no soy médica. Lo dicen los médicos, los virólogos, los científicos que están luchando para que realmente se conozca la verdad».

«Ellos dicen que no existe el Covid como tal 19, sí el coronavirus. Porque el coronavirus es algo que existe hace añares. Por ejemplo, el resfrío está dentro de la familia del coronavirus. La pulmonía es un coronavirus, la neumonía es un coronavirus, más grave, pero están dentro de los virus que componen esa familia. Pero eso no quiere decir que sea el Covid-19″, señaló y finalizó diciendo: «Yo lo explico con términos comunes para que personas como yo, que no saben de medicina, lo puedan entender.»

