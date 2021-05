Nadia Ricci: «en la legislatura no hay lugar para la oposición»

En una nueva jornada de sesión en la Legislatura provincial, otra vez la oposición no tuvo lugar para tratar sus proyectos. La Diputada Provincial, Nadia Ricci, pidió la incorporación para tratar varios temas pero ninguno fue aprobado por los diputados por FVS.

Entre los proyectos se destacan el pedido de apartamiento del cargo de Jorge Soloaga, comisionado de fomento de Cañadón Seco quien está denunciado por abuso sexual pero sigue ejerciendo su cargo.

“Esta denuncia se presentó el año pasado y no fue fácil para la joven denunciante lograr que alguien la represente y evadir las presiones que vivió por denunciar a una persona con poder y en funciones”, sentenció Ricci; quien agregó al respecto que “no podemos permitir que la ostentación de poder limite el acceso a la justicia de las víctimas. Hoy puede haber otras víctimas que no denuncien por estas mismas razones”.

“Una cámara de Diputados que habla todo el tiempo de la defensa de los derechos de las mujeres que hoy no dio lugar al apartamiento de esta persona es una incoherencia”, sostuvo Ricci, “No se trata solo de profesar sobre la defensa de las mujeres y de hablar de agenda de género”.

Otros Proyectos que tampoco pasaron

La Legisladora no tuvo suerte hoy. Y pese a todos los proyectos, no logró que ninguno fuera aprobado para ser tratado durante la sesión. Entre ellos estaba el proyecto de resolución por el cual se le pide a Vialidad por la repavimentación de la ruta N° 3 en la entrada al Cerro Vanguardia, hoy única vía hacia el este que tenemos de comunicación con el resto del país y que está intransitable. No logró ser tratado y pasó a la comisión de obras públicas.

También intentó tratar el Proyecto que solicita al Ministerio de Salud y Ambiente que las personas que fueron dadas de alta de COVID puedan ser vacunadas, pero no logró los 2/3 y pasó a comisiones.

