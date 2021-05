De La Torre expuso en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura

El Ministro de Seguridad de la Provincia se presentó esta mañana en la reunión extraordinaria con el fin de llevar claridad y detallar el procedimiento que se llevó adelante el día lunes 24 de mayo frente a Casa de Gobierno, dando cumplimiento al DNU N° 334 y el Decreto Provincial N° 582. Instó al dialogo y la crítica constructiva, sin oportunismos políticos.

Teniendo en cuenta las nuevas medidas restrictivas establecidas a nivel nacional, y con adhesión provincial, con el fin de mitigar los efectos de la pandemia, el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz limitó de circulación de las personas entre las 18:00 y las 06:00, con vigencia del 22 al 30 de mayo inclusive.

En este marco, el Ministro De La Torre informó ante los diputados presentes, que la cartera provincial, a través de la Policía de Santa Cruz, comenzó el día sábado 22 con los nuevos dispositivos de seguridad, con un eje informativo y de concientización hacia la comunidad, y logrando un alto acatamiento por parte de la comunidad durante el fin de semana.

Realizada esta labor, se procedió a notificar a aquellas personas que se encontraban circulando en la vía pública, como se hizo con aquellos que se encontraban frente a Casa de Gobierno, de modo que la fuerza policial procedió y procede en función de lo que dicta el DNU, la normativa vigente y a disposición del Juzgado Federal de Turno.

En este sentido De La Torre destacó que los efectivos policiales están haciendo un arduo trabajo para que la ciudadanía acate las medidas y se garantice que no haya circulación, con el único objetivo de colaborar con el personal sanitario en esta situación compleja que se atraviesa.

Teniendo en cuenta este panorama, el funcionario realizó un raconto de la cantidad de operativos y procedimientos que se están haciendo en el marco del COVID-19 y en referencia a la situación particular de Manuel Piris, donde se acercó al lugar del acampe con intenciones de dialogar con el hombre, sin poder lograrlo e incluso recibiendo algunas expresiones irrespetuosas para con el magistrado.

Hizo mención a la reunión que mantuvo Manuel Piris con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, y autoridades de otros organismos gubernamentales, donde se presentaron las demandas particulares, teniendo cuenta a su vez que, recientemente se firmó el Decreto 365/2021 sobre la homologación de los artículos del Convenio Colectivo Sectorial de Salud, donde se trataron los puntos principales que definen la jornada laboral de los trabajadores y las trabajadoras de la Salud y redundan en beneficios concretos para la mejora de las condiciones laborales y salariales.

Esto, se dio tras 11 audiencias sectoriales entre el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud y Ambiente y las entidades gremiales como la Asociación del Personal de la Administración Pública (A.P.A.P), la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Santa Cruz (FESPROSA/APROSA); la Asociación de Trabajadores del Estado (A.T.E); la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (A.T.S.A) y la Unión de Personal Civil de la Nación (U.P.C.N).

“La policía está en la calle trabajando justamente para que no haya circulación y que se acate porque lo está pidiendo el sistema sanitario y los mismos médicos, los enfermeros y toda la gente que trabaja en hospitales”, expresó el ministro.

Por otra parte, expresó su descontento para con aquellos funcionarios oportunistas, considerando que las acciones de los mismos “realmente denigra a la política, con un nivel de Gato pardismo elevadísimo, donde todo el tiempo se oponen por oponerse y van de un extremo al otro”.

“Se oponen si liberás, se oponen si no liberas; se oponen si traes vacunas, y después te critican si las vacunas son rusas, si son suficientes o que no alcanzan; el año pasado pedían que haya más hisopados, este año cuando pusimos los puestos de control en los ingresos a la provincia decían que no haya tantos hisopados; el nivel de alto pardismo y oportunismo es llamativo y habla de una bajeza ética y moral impresionante”, agregó.

En esta línea, recordó que el legislador Daniel Roquel, el 25 de mayo en el acto patriótico saludó amablemente, donde además mantuvo un dialogo y en ningún momento preguntó por el hecho ocurrido, haciendo política a través de los medios de comunicación.

“Lo mismo hacia cuando venía a las reuniones del COE, que saludaba a todos muy amablemente, participaba colaborativamente, y cada vez que salía de la reunión lo único que hacía era defenestrar las medidas que se estaban adoptando, de las cual él había sido parte, había consensuado o jamás se había opuesto abiertamente a ninguna de ellas”, concluyó la pormenorizada exposición del Ministro De La Torre, evacuando las dudas de aquellos diputados que se encontraban presentes como así también de quienes no estaban en conocimiento de cómo realmente se había actuado al hacer cumplir el DNU vigente que brega por la salud de todos y todas.

Comentarios

comentar