ALERTA por estafas Telefónicas

LA DIRECCIÓN GENERAL REGIONAL NORTE DE POLICÍA, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE

CALETA OLIVIA; LLEVA A CONOCIMIENTO DE LOS VECINOS DE LA FRANJA NORTE DE LA

PROVINCIA, QUE TRAS HABERSE TOMADO CONOCIMIENTO RESPECTO DE REITERADOS

HECHOS ILICITOS, DE “ESTAFAS”; LAS CUALES SE REALIZAN GENERALMENTE A TRAVÉS DE LLAMADOS TELEFÓNICOS USUALMENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS 011 O 351.

TAMBIEN MEDIANTE UTILIZACION DE LAS DIFERENTES REDES SOCIALES, EN LOS QUE SE

IDENTIFICAN COMO EMPLEADOS DE DIFERENTES EMPRESAS, COMO POR EJEMPLO Y.P.F.

SERVICLUB, ENTIDADES O ENTES GUBERNAMENTALES, DONDE MEDIANTE ARDID O

ENGAÑO LOGRAN ACCEDER A DATOS PERSONALES O QUE LAS VICTIMAS

VOLUNTARIAMENTE REALICEN MOVIMIENTOS A TRAVÉS DE HOME BANKING, MERCADO

PAGO, ETC. ENCONTRANDO LUEGO LAS MISMAS, EXTRACCIONES NO AUTORIZADAS DESDE SUS CUENTAS PERSONALES, COMPRAS O SOLICITUDES DE PRESTAMOS A SU NOMBRE. POR ELLOS SE LE RECUERDA A LA COMUNIDAD EN GENERAL.;

• No brindar datos personales, ni bancarios (usuarios, contraseñas, PIN, CBU) que te

sean solicitados por teléfono.-

• No aceptar ningún beneficio en el que soliciten ir a un cajero automático o revelar

datos bancarios, que no hayan sido tramitados como particular interesado o

verificados previamente ante la entidad que esté gestionando el mismo.-

• No realizar ningún tipo de operación (extracciones-transferencias-cambios de

claves o PIN) en cajeros automáticos, ante la presencia de extraños o guiado

telefónicamente por desconocidos.-

• Ningún Organismo Público, ya sea ANSES – PAMI – AFIP o alguna Dependencia

Provincial o Nacional, ni entidad Bancaria; le va a solicitar información confidencial

mediante llamada telefónica, sin antes haber ingresado a la página oficial y

gestionar el trámite de interés.-

Ante cualquier situación enunciada anteriormente, comunicarse o dirigirse

personalmente a las diferentes Entidades, fines corroborar la veracidad de lo

informado o comuníquese o diríjase a la Dependencia Policial más próxima, antes de llevar a cabo cualquier tipo de operación comercial o bancaria en la que pueda

resultar victima.-

DIRECCION GENERAL REGIONAL NORTE

