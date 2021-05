Comerciantes autoconvocados cortaron avenida céntrica en reclamo por la restricción de horarios

Esta mañana, un grupo de comerciantes del rubro gastronómico montó una confitería sobre la Avenida San Martín, a los pies del Gorosito, para visibilizar el reclamo que llevan adelante y solicitar la flexibilización de los horarios en los que se puede abrir los negocios.

La particular manera de reclamar pudo visibilizarse esta mañana a los pies del monumento al obrero petrolero de nuestra ciudad. Sobre las situaciones particulares de cada comerciante, Marisol Godoy detalló que “Estamos apoyando a todo el sector gastronómico, todos saben que hace 20 días directamente tuve que cerrar la confitería que tenía (Jopesh, ubicada dentro de la Terminal de Ómnibus), porque estuvo más de un año parada. Como escuela de gastronomía del IGA también estamos afectados, porque si bien estamos trabajando con todos los protocolos, con burbujas y con reducción de alumnos, en este momento también estamos cerrados. Entendemos que el sector gastronómico en general no puede trabajar hasta las 18 horas, ni tampoco abrir a las 6 de la mañana. En las grandes ciudades sí se considera normal, pero acá en Caleta Olivia estamos acostumbrados a salir mucho más tarde y es el movimiento que hay en el sector”.

La referente también comentó que además del perjuicio que sufren por la falta de ingresos, muchos de los locales gastronómicos tienen una pérdida muy grande de materia prima debido a la poca actividad. “La propuesta que hacemos es ampliar el horario, por ejemplo que sea de 8 a 20 horas”, explicó.

Por su parte, Cristian Aguirre, propietario de Pipí Cucú explicó que: “volvimos a reinventarnos, y hace dos meses inauguramos la nueva confitería. Yo estoy endeudadísimo con todos los cheques que tuve que pagar para hacer las remodelaciones. Hubo que pagar sueldos y aguinaldos, y la situación es crítica. La idea es abrir el diálogo y flexibilizar un poco. Necesitamos trabajar. La gente tiene otros horarios, Caleta Olivia tiene otro ritmo, no es como en las ciudades a gran escala. Eso no se puede cambiar culturalmente, es muy difícil. Nuestro horario de trabajo normal es a partir de las 18 horas, ese es el horario más fuerte. Esto no es en contra de nadie, solamente a favor de los puestos de trabajo de cada uno de nosotros”.

Los comerciantes autoconvocados redactaron una nota para el Intendente Fernando Cotillo solicitando la flexibilización de los horarios de circulación y posibilitar el funcionamiento de bares, cervecerías y restaurantes.

