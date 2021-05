Cafiero: “La mayoría tiene esperanza con la vacuna frente a una minoría que prioriza el odio»

En ese sentido, Cafiero detalló que “el Presidente y la vicepresidenta trabajan para salvar vidas, no están pensando en las elecciones” y remarcó: “Son más lo que se cuidan o cuidan a terceros que los pocos que tratan de generar atajos o negar la pandemia”.

Con respecto al arribo de más dosis en las últimas horas, el jefe de gabinete destacó que “llegaron vacunas de las que el principal componente se hace en el país. Pasa desapercibido, pero es muy importante. Esto no es el esfuerzo de un gobierno, sino de la comunidad científica, de la educación pública, son pocos países los que hacen algo así. Como país tenemos que tener la autoestima en el lugar que tiene que estar. No nos tienen que pisotear la autoestima” sostuvo.

Cafiero explicó asimismo que “el gobierno nacional es soberano, nosotros tenemos por delante toda nuestra tarea de gestionar vacunas que no depende de un solo laboratorio”. Y sobre la negociación con Pfizer, señaló que “ exigió condiciones que no se amoldaban a la ley. El Congreso votó una ley en noviembre del año pasado, que marcaba parámetros contractuales, que con muchos laboratorios se pudo avanzar y con Pfizer no se pudo avanzar. La palabra negligencia fue siempre una dificultad para avanzar con Pfizer, pero nunca se cerró la puerta a la negociación”.

“Es mentira que había 13 millones de vacunas para traer a la Argentina, ni de Pfizer ni de ningún laboratorio. Firmar contratos es muy fácil, pero que te lleguen es distinto”, enfatizó Cafiero, al mismo tiempo que aseguró: “Estamos negociando con Johnson & Johnson, cerramos con otro laboratorio que es Cansino; no somos obcecados, intentamos que lleguen la mayor cantidad de vacunas posibles. Con las que llegan hoy, en estos cuatro días recibimos más de 2 millones y medio de vacunas, y esta semana llegaremos al 20 por ciento de la población vacunada con al menos 1 dosis“.