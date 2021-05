El partido justicialista de Cañadón Seco repudió al CPE y mostró su apoyo a la Escuela Especial N° 8

A través de diferentes comunicados, la Agrupación «Transformando el Cañadón», la Rama Femenina del PJ, y el Consejo Local Partidario PJ, manifestaron su repudio a la decisión del Concejo Provincial de Educación por el accionar contra los directivos de la Escuela Especial N° 8.

“Transformando el Cañadón”

REPUDIO A LA ARBITRARIEDAD DEL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

Agrupación que está conformado por un grupo de vecinos pertenecientes al partido justicialista, que, ante los hechos de público conocimiento ocurridos hoy, nos vemos movilizados y sentimos la necesidad de manifestar nuestro repudio ante la actitud mezquina y arbitraria del C.P.E al sancionar a los directivos de la escuela especial n°8, que no hicieron más que recibir con agrado un aporte a su institución.

Si los que hoy reaccionan con tanta rapidez para sancionar, hubieran actuado de la misma manera para atender las necesidades, no sólo de ésta institución, sino las de todas las instituciones educativas de la provincia, señores, déjennos decirles que las cooperadas no se hubiesen formado nunca. Y BIENVENIDAS SEAN, si sirven para palear su deficiente accionar.

Hoy como comunidad tenemos que cuestionarnos: ¿Qué busca realmente el C.P.E? ¿Que las instituciones públicas caigan en el más profundo del abandono? Sus docentes y padres manifiestan que no les permiten juntar fondos, que agotaron los caminos formales.

Entonces, ante innumerables puertas que se cierran ¿Qué deben hacer los padres que, con tristeza y preocupación, ven que como un espacio tan esencial para el crecimiento de sus hijos se deteriora lentamente?

Ahora nosotros les preguntamos a los que hoy sancionan, cuando una necesidad es urgente, ¿realmente importa de quién es la mano tendida? La Comisión de Fomento de Cañadón Seco no hizo más que integrarse al esfuerzo que realiza la comunidad educativa especial por brindar un lugar de excelencia para nuestros niños, niñas y adolescentes que ahí se forman.

Consideramos que éste tipo de actitudes sólo dejan en evidencia la violencia simbólica de directivos provinciales que no entienden nada y pretenden ensuciar un acto tan simple como el de ver una carencia, sentirla como propia y actuar en consecuencia.

Y para terminar, haciendo una lectura sencilla de los actos ocurridos hoy, sólo podemos concluir que con esta medida autoritaria y opresiva, el C.P.E pretende aleccionar a los docentes para que no manifiesten sus necesidades y así seguir escondiendo debajo de la alfombra innumerables falencias de un C.P.E que no sólo parece ser ciego y sordo, sino que también es necio.

RAMA FEMENINA PARTIDO JUSTICIALISTA CAÑADON SECO

“COMPAÑERA GOBERNADORA NO PERMITA SEMEJANTE ATROPELLO”

La Rama Femenina del Partido Justicialista de Cañadón Seco, expresamos nuestro más ENÉRGICO REPUDIO a las medidas adoptadas por la Dirección Provincial de Nivel Especial CASTIGANDO a directivos y supervisora de la Escuela Especial N° 8 de Caleta Olivia.

Entendemos que esta conducta que puso en práctica la Prof. Flores, daña profundamente la vida democrática, puesto que busca DISCIPLINAR a docentes SIN ARGUMENTOS VALIDOS y con una clara represalia. ¿Acaso desconoce que fue la cooperadora escolar quien solicitó la donación de una heladera? ¿Acaso desconoce que la Supervisora Morales y los directivos realizaron todos y cada uno de los trámites necesarios? ¿Acaso desconoce que NO hubo violación de NINGUN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD? NO. NO LO DESCONOCE. Sus medidas no solo son injustificadas sino que rayan en el quebrantamiento y vulneración de derechos para los niños y niños una posibilidad más de igualdad, de inclusión y de mejor calidad educativa. NO LE MOLESTA la heladera. Le molesta quien entregó la heladera. Y nuevamente se equivoca. No es una persona, es el Presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco ELECTO por la mayoría popular de los vecinos. Por lo tanto, quien la entrega es el pueblo solidario de Cañadón Seco y NOS FALTA EL RESPETO a todos quienes vivimos en este pueblo.

FIRMEMENTE creemos que nuestra Cra. Gobernadora desconoce esta situación.

RESPETUOSAMENTE y CON RESPONSABILIDAD POLÍTICA, le pedimos Cra. Alicia Kirchner que ordene a los funcionarios que corresponda, DEJEN SIN EFECTO ESTA MEDIDA que tanto daño provoca y que muy lejos está de nuestras convicciones peronistas.

SOLIDARIDAD, PARTICIPACION Y PROTAGONISMO en cada una de las necesidades, porque como dijo nuestra Evita Capitana: “Donde existe una necesidad, nace un derecho”.

SOLIDARIDAD, PARTICIPACION Y PROTAGONISMO para la comunidad educativa de la Escuela Especial N° 8.

Consejo Local Partidario PJ Cañadón Seco.

INSADMISIBLE Y REPUDIABLE ACTITUD ANTIPERONISTA Y ANTI PUEBLO

Ante el inaudito accionar por parte del Consejo Provincial de Educación para con los Directivos de la Escuela Especial N°8. El Consejo Local Partidario PJ Cañadon Seco acompaña a toda la comunidad educativa de dicha institución y a la Organización gremial ADOSAC a fin de lograr el esclarecimiento del accionar por parte de las autoridades provinciales, que indudablemente van en contra de nuestra doctrina justicialista, «Los dos brazos del Peronismo son la Justicia Social y la Ayuda Social. Con ellos damos al Pueblo un abrazo de justicia y de amor».

Es por eso que queremos expresar que la política es la herramienta que nos permite el desarrollo y la integración de las personas. Nos permite consagrar derechos y mejorar el bienestar de las comunidades.

Por todo ello repudiamos el posicionamiento del Consejo Provincial de Educación tras la búsqueda del bienestar común por parte de la Comuna de Cañadon Seco y las decisiones políticas del Presidente Comunal, quien solo a sabido atender a las necesidades de las instituciones educativas de la zona a lo largo de todos estos años de gestión, instituciones que albergan a nuestras niñas, niños y jóvenes. Con la simple búsqueda de la igualdad de condiciones y calidad en nuestra educación, pilar fundamental de las mujeres y hombres del mañana.

