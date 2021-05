Personal del CIC Virgen del Valle no trabajará hasta que las condiciones sanitarias estén dadas

Ante un caso positivo de covid-19 confirmado en un trabajador del CIC Virgen del Valle, sus compañeros del gremio de ATE decidieron realizar un reclamo, entendiendo que las condiciones sanitarias no están dadas para seguir trabajando. Reclaman la colocación de mamparas para la atención al público y el suministro de elementos de limpieza y desinfección.

Johanna Vera, Secretaria de Organización de ATE, dialogó con ‘La Mañana en Patagonia’ acerca de la situación que se vivió en los últimos días con la confirmación de un caso positivo asintomático en el CIC Virgen del Valle, lo que derivó en la preocupación y el reclamo de sus compañeros por las condiciones en las cuales trabajan.

“Nos hemos presentado a hablar con los compañeros debido a que el día martes se confirmó un caso positivo de covid-19. Sobre la tarde-noche, se supone que el Director hizo la desinfección correspondiente. El día miércoles nuestros compañeros se tenían que presentar a trabajar cuando las condiciones no estaban dadas, porque jamás se hizo una limpieza en el edificio”, indicó Johanna Vera.

“Ayer se labró un acta, donde decía que los compañeros se retiraban porque el protocolo de sanidad no estaba dado y que no van a volver hasta que las condiciones estén en los puestos de trabajo. Nuestros compañeros no se sienten cuidados. No es justo que los compañeros trabajen en atención al público, en plena pandemia, y que a veces se olvide de entregar guantes o elementos necesarios que después de más de un año son cosas básicas”, explicó la referente.

Por último mencionó que la medida permanecerá hasta que se coloquen mamparas en el sector de atención al público y se entreguen elementos de limpieza y desinfección a quienes realizan esas tareas.

