Garrido: “El gobierno la va a pasar mal en las próximas legislativas”

Así lo manifestó el legislador de Ser Santa Cruz, José Luis Garrido, en declaraciones que brindó a Radio San Jorge de Caleta Olivia. El diputado criticó con dureza las acciones que el gobierno lleva adelante y responsabilizó al Ministro Leonardo Álvarez. “Mientras esté en el gobierno la cosa no va a cambiar”, declaró.

En una extensa entrevista radial que brindó a FM San Jorge el diputado José Luis Garrido no ahorró adjetivos a la hora de hablar del gobierno provincial y los funcionarios provinciales.

“Lamentablemente hace tiempo que venimos haciendo mención que las medidas que va tomando el Gobierno siempre van de detrás del avance del Covid. Seguimos igual o peor, diría yo, porque con todos estos datos de estadísticas en proporción de habitantes y fallecimientos Santa Cruz está liderando la punta de esa pirámide”, señaló.

La preocupación de la gente es otra

Más adelante durante la entrevista Garrido cargó con munición gruesa al remarcar que: “ La preocupación de la gente sigue siendo no poder llegar a fin de mes. Sigue siendo que los precios aumentan, sigue siendo que las expectativas que se generaron en todo el flanco norte con la llegada de Pablo González a YPF”, remarcó.

Hay veces que hay más humo que otro tipo de cuestiones, porque en las reuniones con las cámaras empresariales y en la discusión paritaria YPF no se ha puesto la bandera de Santa Cruz, como se la puso Pablo González en el discurso que hizo en distintos puntos de la zona norte”, criticó

“La verdad – continuó- es que no se sabe quién llega primero, si las declaraciones o los hechos y hasta ahora la verdad que están dejando bastante que desear, hablan mucho. Pero a la hora de los hechos seguimos como siempre, esperando el hospital de niños, esperando que habiliten esos 500 puestos de trabajo para el sector de las mujeres en la minería, anuncios que hicieron como veinte veces y nunca termina de concretarse”, reseñó,

“Seguimos haciendo anuncios, poniendo carteles, pero a la hora de los hechos y las realidades nos encontramos con que aumenta el combustible, aumenta la carne, aumentan los fideos y el Banco Provincia de Santa Cruz sigue haciendo publicidades para que la gente compre una heladera. Y digo que uno se crió con la ilusión de que los créditos deberían ser hipotecarios para la compra de una casa, no para una heladera. Generar expectativas, hablar con las medianas y pequeñas empresas de la industria, que era la hora de sentarse y espero que con los trabajadores o con la cámara de la empresas” señaló.

Asistencia a los vecinos

Consultado acerca de las ayudas que dan desde el espacio que lidera el Petrolero Claudio Vidal, Garrido fue tajante al remarcar que “A uno no le dé placer tener que asistir con comida a la gente. No, nos da placer. Lo hacemos por el abandono que te ocasiona y que genera el Estado. Porque la verdad es que todos los índices en Santa Cruz se están muy, muy mal. El 80 por ciento de los trabajadores del Estado de la administración pública incluyendo municipios están por debajo de la canasta básica total en Santa Cruz. O sea que estamos hablando que hay un trabajador público que es pobre”, analizó.

Para concluir Garrido no escatimó críticas al remarcar y dejar claro : “Estamos muy lejos de tener un gobierno peronista en Santa Cruz y aquellos que conformamos ese frente electoral que era de todos, para terminar con las políticas de Macri nada tiene que ver con un frente político de construcción o de discusión política. Bueno, en septiembre se vendrán las elecciones legislativas y seguramente el gobierno va a desplegar todo el aparato del gobierno para que la gente tenga pérdida de memoria a corto plazo”.

“Pero la verdad es que, cuando la gente perdió el trabajo, aquel que lo tenía, aquel que no lo tiene y aquel que nunca pudo ingresar al sistema laboral todo ese conjunto le va a hacer pasar un trago amargo al gobierno en las próximas legislativas, qué bien merecido lo tiene”.

“Y no lo digo poniéndome contento de que espero que sufra un revés, sino para que le sirva como reflexión para los dos últimos años de gobierno, para revertir y modificar algunas políticas que están llevando adelante que dejan mucho que desear. Y no voy a terminar la nota sin decirte que mientras esté Leonardo Álvarez en el gobierno la cosa no va a cambiar. Vamos a estar cada día peor”. Finalizó. Fuente: El ultimo que apague la luz.

