Una mañana trágica se vivió en Caleta Olivia el pasado viernes. En el límite del barrio Rotary 23 con el Barrio Bontempo, dos menores de edad perdieron la vida tras un incendio que se inició alrededor de las 11 de la mañana. Personal de bomberos se acercó al lugar pero no pudo rescatar a tiempos a las dos víctimas.

Esta mañana, el bombero comisario Eduardo Jurado habló con Voces y Apuntes y comentó el trabajo que realizaron las diferentes dotaciones al llegar al lugar, en conjunto con vecinos que brindaron su ayuda, Defensa Civil, hospital Zonal y personal policial.

Además, Jurado precisó que no aún no puede dar información sobre el comienzo de la ignición: «está bajo una causa judicial por lo que no se pueden dar datos, las pericias están hechas pero por secreto de sumario no se pueden decir las causales».

Mirá la nota completa:

