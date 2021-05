Federación Económica celebró avances para garantizar el compre local en la obra de las represas

La Federación Económica de Santa Cruz (FESC), destacó la decisión de las autoridades de privilegiar el compre local para la obra de las represas sobre el río Santa Cruz. Desde la entidad, resaltaron las medidas y acciones que se están adoptando para fortalecer tanto de manera directa e indirecta sobre la empleabilidad y al empresariado local en cuanto a la construcción de la de las centrales hidroeléctricas.

El presidente de la FESC, Guillermo Polke, enfatizó la disposición de las autoridades nacionales, provinciales, Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IESA) y de la UTE (Unión Transitoria de Empresas) Represas Patagonia, de fortificar la compra de los diversos productos y servicios que se ofrecen en el mercado local para la obra de las centrales hidroeléctricas.

“Nuestra entidad agradece las decisión política de la gobernadora Alicia Kirchner, y del gobierno nacional a través de IESA en la figura de su presidente, Agustín Gerez de privilegiar y consolidar el compre local en la obra de represas. Dimos un paso importante en este sentido, luego del primer encuentro que se concretó de manera virtual entre distintos dirigentes del sector público como privado. Acordamos profundizar ejes de trabajo vinculados a información sobre contrataciones y licitaciones, a través de la Federación Económica; sostener un canal directo de diálogo respecto al tema de cobros; y establecer las necesidades reales y cronogramas de requerimientos por parte de represas. Teniendo en cuenta la difícil situación económica que atraviesan las pequeñas y medianas empresas (pymes), y comercios, es necesario implementar acciones de acompañamiento al sector. Nuestra provincia cuenta con una importante cantidad de pymes y comercios de diferentes rubros que requieren de seguir generando acciones concretas para fortalecerse y ser referentes a nivel regional”, sostuvo Polke.

Por otro lado, el también dirigente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), criticó la gestión del ex presidente Mauricio Macri, por haber paralizado la obra de las represas y no haber garantizado el compre local.

“Durante el gobierno de Macri se paralizaron las obras en las represas generando pérdidas millonarias. Fue una gestión que perjudicó mucho al país, pero más a nuestra provincia, y ni hablar de las crisis que provocó el cierre de miles de pymes y comercios. Fueron cuatro años perdidos para las represas, ya que no se avanzó como estaba planificado, y muchos menos se garantizó el compre local. Es por ello, que celebramos que se prospere en canales de diálogo y mesas de trabajo para garantizar que las empresas y comercios locales puedan ofrecer sus productos y servicios a la UTE que construye las represas”, opinó Polke.

