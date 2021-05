Río Gallegos: Este Sábado comienza la Liga Municipal de Handball

Con la participación de cuatro gimnasios municipales y dos clubes invitados, comenzará este fin de semana una nueva edición de la Liga Municipal de Handball, cuyo puntapié inicial será en las categorías cadetes, juveniles y primera.

Al respecto, la profesora Claudia Santillán, referente de la liga, contó que “estamos abocados a esta actividad, en la que participarán los gimnasios municipales Juan Bautista Rocha, Luis “Lucho” Fernández, Jorge ‘Indio’ Nicolai y Benjamín Verón, más el Atlético Boxing Club y el Club Patagonia como invitados”, detalló.

Santillán contó que, a diferencia de otros años, en esta oportunidad no van a poder tener colegios participando. “Este año no podremos contar con ellos porque sabemos que las escuelas están trabajando en modo virtual, no hay asistencia, por lo que es complicado invitarlas”, lamentó.

Con relación a las categorías en competencia, Santillán aclaró que “la intención es que participen desde pre minis (6 años), hasta mayores de 18. Por lo que la liga será para las categorías mini, pre mini, infantil, menores, cadetes, juveniles y primera, tanto en femenino como en masculino”, dijo, aunque aclaró que en una primera instancia comenzarán solamente cadetes, juveniles y primera.

La actividad comenzará este sábado en el Jorge “Indio” Nicolai del Barrio San Benito y la próxima semana los partidos se disputarán en el Juan Bautista Rocha.

“La idea es transmitir los encuentros por redes sociales, porque por los protocolos no se puede hacer mucho más”.

Los únicos que pueden estar en el gimnasio son los equipos. “Es decir 14 jugadores, más los árbitros y los integrantes de la mesa de control y los técnicos. Todos los jugadores al ingresar tienen que presentar su ficha médica, declaración jurada del Covid. Se le tomará temperatura, y tienen que usar el barbijo mientras no estén en cancha”, precisó.

Finalmente, Santillán dijo que “alrededor de 48 partidos ya tenemos confirmados que los vamos a ir acomodando entre los dos gimnasios”, concluyó.

Comentarios

comentar