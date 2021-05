Garrido: “Santa Cruz es la provincia que más dinero ha recibido para combatir al COVID”

Así lo manifestó en declaraciones radiales el diputado, José Luis Garrido, del espacio SER Santa Cruz. El diputado criticó cómo se está manejando el gobierno en plena segunda ola de pandemia.

El diputado Garrido en una entrevista radial dejó clara su posición acerca de cómo lleva adelante el gobierno el manejo de la segunda ola de contagios que ya afecta a todas las provincias del país y que en Santa Cruz tiene colapsado el sistema de atención del hospital de Río Gallegos.

En este escenario Garrido fue contundente al remarcar que “Creo que hay que tomar nuevas medidas. No hay plan de trabajo se van tomando medidas coyunturales, día a día y de acuerdo a como avanza el virus se va reaccionando, y esto a un año de la pandemia no puede suceder”, sentenció.

Mucho dinero

Sobre este tema puntualizó que: “Santa Cruz es la provincia que más dinero per cápita ha recibido para combatir al COVID, y a pesar de esto somos la segunda provincia que tiene los índices más altos de contagios de acuerdo a la proporción de habitantes que tenemos”,dijo.

Y fustigó: “La plata llegó, fueron más de 650 millones de pesos y el resultado es muy malo creo que hay que cambiar la metodología del trabajo y ponerse al frente a todos los sectores políticos y sociales de la comunidad y armar otro plan para combatir el COVID”, cerró.

Comentarios

comentar