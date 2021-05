Covas: “lo más responsable es dejar una persona idónea con las energías renovadas para encarar la segunda ola”

El ahora ex director del Hospital Zonal de Caleta Olivia rompió el silencio y explicó que los motivos de su renuncia fueron exclusivamente personales. “No lo tomo como un hecho que haya desestabilizado mi lugar, ni tampoco al funcionamiento del Hospital”, comentó sobre la causa del cobro de las guardias que tanta controversia generó en los últimos meses.

El Dr. Daniel Covas anunció públicamente su renuncia al cargo de Director del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, que fue presentada ante el Ministerio de Salud hace ya dos semanas. “Esto ya se viene hablando desde Semana Santa, por el cansancio en la gestión, después de todo intensamente hecho, vivido y gestionado el último año. Esto ha demandado muchísima energía. Uno sigue aquí comprometido trabajando, pero mi duda radica en no poder estar a la altura de las circunstancias en esta segunda ola”, dijo Covas en comunicación con Voces y Apuntes.

“Me parece lo más responsable de mi parte, dejar a una persona idónea, con las energías renovadas para encarar este nuevo desafío de la mejor manera posible, aprovechando los tiempos que tenemos. He decidido presentar la renuncia, hacer una transición ordenada y hablado con el Ministerio de Salud”, explicó. Además mencionó que se encuentra trabajando en equipo con el Dr. Gerardo Romaní, quien será el nuevo Director Médico. “Es intención del Dr. Romaní continuar con la gestión. No va a haber cambios profundos, sino todo lo contrario, una continuidad en el trabajo”. Con respecto a dichos cambios, mencionó que la Vice Directora Médica seguirá siendo la Dra. Gladys Gottardi, pero la Dirección Administrativa ahora será ocupada por la Dra. Mónica Graf, en reemplazo de Juan Basiglio.

En referencia al trabajo realizado durante la primera ola de la pandemia explicó: “Hemos trabajado muy bien. Hemos trabajado en equipo y a conciencia. Se tuvo más de seis meses para prepararse y nos pusimos al día en ese sentido. Por supuesto que todo el que está en gestión se equivoca. No se dejó a ningún paciente sin atención y eso es lo que no tenemos que perder de vista”, remarcó.

Por último se refirió al caso que tomó notoriedad pública a nivel nacional sobre el cobro de guardias a médicos del hospital. “No lo tomo como un hecho que haya desestabilizado mi lugar, ni tampoco al funcionamiento del Hospital. Es algo que generó malestar entre los compañeros, pero así fueron surgieron otras personas que ese mes cobraron en exceso y se acercaron con esa inquietud, por lo que se dieron los informes al Ministerio. Yo considero que puede haber sido un error”. En cuanto a la multa que se impuso desde el tribunal de cuentas añadió: “Nos enteramos por las redes sociales de esto, antes de que nos llegue la notificación formal. No pudimos defendernos porque estábamos en total desconocimiento y llama mucho la atención que sea así. No conozco los pormenores de la carta administrativa, pero le están pidiendo algo que no le corresponde a Juan Basiglio que es la liquidación de guardias de personal del Hospital. De mi persona se envió en tiempo y forma, la manera en que fueron liquidadas las guardias del hospital”, cerró Covas.

Escuchá el audio de la entrevista completa:

