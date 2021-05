Joven caletense solicita ayuda de la comunidad

Damián Reales, un joven del Barrio Gregores que vende tortillas para subsistir solicita nuevamente la ayuda de la comunidad para poder construir en un terreno que posee. También necesita colaboración ya que desde el viernes no puede vender tortillas por falta de insumos.

Damián Reales es un joven que habitualmente se lo puede observar vendiendo tortillas a la parrilla en el barrio Gobernador Gregores, enfrente a la oficina de tránsito. Hace unas semanas se hizo visible su situación, en la que se encuentra buscando ayuda de la comunidad para obtener materiales de construcción para su casa. Todavía no logró conseguir donaciones, aunque sí lo han llamado para realizar “changas”. “Algunos me ofrecen trabajos de limpieza de patio que me ayudan para mantenerme”, explicó.

Damián comentó que desde el viernes no puede realizar su tradicional venta por falta de insumos. “Todavía sigo triste porque necesito la ayuda. No tengo nada. Lo que más necesito es madera para poder hacer el fuego y seguir haciendo las tortillas”; contó.

Quienes deseen colaborar con el joven pueden comunicarse al 2974622302.

Comentarios

comentar