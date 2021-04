“No hay pueblos chicos que no tengan grandes sueños”

La Presidenta Comunal de Jaramillo – Fitz Roy, Ana María Urricelqui, celebra la mirada federal por parte del gobierno nacional a la provincia de Santa Cruz que beneficia a distintos pueblos y ciudades de invertir en infraestructura necesaria que es lo que nos va a llevar a un desarrollo presente y futuro en los distintos estamentos que necesita el desarrollo provincial y cada una de las localidades santacruceñas.

En tal sentido la funcionaria comunal dijo, “En nuestro caso es muy importante contar con cada uno de los paradores de terminales en ambas poblaciones uno en Fitz Roy, porque está en plena ruta nacional N° 3 y también en la localidad de Jaramillo dado que somos un pueblo histórico, donde tenemos mucho para potenciar y desarrollar con la cuestión del turismo con el Bosque Nacional Petrificado, patrimonios culturales, el epicentro final de las Huelgas Rurales de 1921 y si no contamos con una correcta conectividad dada las distancias que tenemos en la provincia, la verdad es que se dificulta mucho para quienes nos visitan algunos en medios propios y otras se movilizan en transporte y así puedan encontrar un destino con facilidades de poder moverse en el suelo santacruceño recorriendo las bellezas e historia que contamos”.

Agregó, “Esta falta de terminales que tenemos no ayuda que haya interés por parte de las empresas en pasar por las localidades”.

Por último Urricelqui resaltó, “Estas muestras en inversiones en el marco de la firma de estos convenios nación y provincia de federalismo que siempre ha destacado nuestra gobernadora Alicia Kirchner el gran proyecto nacional y popular que en su momento encabezó Néstor Kirchner y luego siguió Cristina, es fundamental pensar en todos y en cada uno de los pueblos”.

Además recordó, “A veces y he escuchado a lo largo de los años hemos pasado cosas tan tristes con la discriminación atroz que padeció la provincia de Santa Cruz, en el primer período e gobierno de Alicia de algunos temas y parámetros y algunos funcionarios se han quedado enganchados especialmente en la Capital Federal donde las ideas son diferentes porque piensan en los grandes centros capitalinos y no en lo que es la argentina profunda que es lo que manifestaba Néstor, a veces se toan tablas y parámetros donde se establecen como van hacer las obras y necesidades de los pueblos, si son pocos te toca casi nada, si sos mediano un poquito y si sos grande gran parte de las obras y otras cuestiones para su desarrollo. A veces pienso que esos “cerebros mágicos” realmente piensan así porque en su gran mayoría son hombres y mujeres de ciudades importantes y solamente piensan sentados en sus escritorios de modernas oficinas como pueden diagramar un mundo mejor a su estilo, a su manera de que todos los beneficios y las grandes inversiones sean para las grandes capitales y a veces olvidan que los muchísimos recursos que salen de la entraña de la tierra salen de pequeños lugares y de provincias como la de Santa Cruz que consideran también a su manera inviable. Lamentablemente en mi caso que ha tocado y toca luchar por mis queridos pueblos y cuando uno escucha funcionarios que tienen esas ideas que usan esas tablas que como somos pocos nos corresponde poco pienso que lamentable no???, porque la vida de las personas y la actitud de los gobiernos tienen que pasar como decía el General Perón porque por algo somos peronistas “Que donde hay una necesidad hay un derecho”, y más que nunca tengo tan en claro las palabras de Néstor quien decía “No hay pueblos chicos que no tengan grandes sueños, ustedes gestionen, ustedes golpeen todas las puertas que tengan que golpear, porque todos merecemos lo mismo vivir en una argentina inclusiva y dejemos de ser Santa Cruz y todas las que la integramos la periferia de la patria”. Él siempre pensaba en la argentina profunda y creo que estos dos ministros que nos han visitado, escuchando sus expresiones han emocionado porque es un auténtico gobierno con sentido y una actitud federal demostrando que no son solo palabras, sino hechos que van hacer concretos sin ninguna duda, por eso quiero agradecer al gobierno que encabeza la gobernadora Alicia Kirchner y decir que hoy más que nunca Néstor ha estado presente, porque como siempre tuvo una Santa Cruz inclusiva que cuando había que hacer viviendas, escuelas, temas de salud no le importaba cuantos éramos, sino había que hacerlo, con estos convenios firmados ha quedado demostrado un hecho muy similar de traer a la provincia y a todos los lugares lo que se necesita sin importar la cantidad que seamos, sino que los y las santacruceños tenemos que bregar por el bienestar, mejorando cada día la calidad de vida y buscar todos los caminos para tener un desarrollo eficaz y sustentable por el presente y por el futuro”.

