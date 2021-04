Quinteros: “Por el bien de todos, ojalá alguna vez se despojen de la arrogancia y tomen las medidas más acertadas”

El presidente de la UCR en Caleta Olivia, Marías Quinteros brindó declaraciones y pidió a las autoridades que tomen medidas urgentes que puedan ser implementadas a tiempo, para evitar la crisis sanitaria y económica. «No se puede dar más ventajas y seguir padeciendo la pérdidas de más seres queridos ni tampoco condenar a nuestros trabajadores y a muchas familias que no dependen del Estado, a engrosar el triste índice de desocupación e indigencia», expresó.

Matías Quinteros expresó: «son momentos muy complejos, estamos viendo la peor situación económica y sanitaria, por ello el gobierno local y provincial debe priorizar el bienestar y la salud de los santacruceños antes que los intereses egoístas, mezquinos y miserables. Hoy necesitamos que se tomen medidas urgentes y que se las implementen a tiempo; no se puede dar más ventajas y seguir padeciendo la pérdidas de más seres queridos ni tampoco condenar a nuestros comerciantes, emprendedores, trabajadores y a muchas familias que no dependen del Estado a engrosar el triste índice de desocupación e indigencia».

En esa línea, Quinteros continuó: «es el momento de reorganizar y administrar bien los recursos, pensar la logística, el recurso humano y colocar a disposición un presupuesto para controlar excautivamente los egresos e ingresos a nuestra ciudad y la provincia. Creo que ahí está la clave, no hay mucho secreto. Apostar principalmente a los controles de egreso e ingreso más que el control interno de nuestra localidad, quiero remarcar esto para que no se preste a la confusión, no quiero decir con esto que se descuide la seguridad interna de nuestra localidad, pero el fuerte debe ser el control de entrada/salida de nuestra localidad y provincia».

Quinteros sostiene que es fundamental poner todo a disposición: «las fuerzas de seguridad, policiales y prefectura, no solamente en Ramón Santos sino también en acceso sur de la Ruta Nacional Nº 3 y en acceso de la Ruta Prov. Nº 12; así se podría asegurar que los controles sean fehacientes y evitar que se propague nuevamente el virus si es que se filtra las anteriores barreras sanitarias por alguna razón o descuido. Deberían disponer un tráiler o garita de control permanente en el acceso».

Con respecto a otras medidas que podrían efectuarse en el actual contexto amplió: «deben aprobar definitivamente el uso como modo compasivo el ibuprofeno sódico inhalado y la ivermectina. Dato muy importante la ivermectina en las cadenas de farmacias locales se está vendiendo más de 3.000 dosis mensuales a razón de 100 dosis diarias. Además el plan de vacunación debería ser más ambicioso, ampliar el horario de vacunación contratar más personal y diseñar un cronograma continuo de vacunación durante las 24 horas del día. Hay que dejar de especular con las vacunas y aplicarlas de forma inmediata, vacuna recibida vacuna aplicada, esto lograra tener menos casos de contagios graves y que se sature el sistema sanitario».

«El COE debe tener autonomía ante las medidas provinciales dado que no es la misma situación en cada localidad y debería consensuar las medidas locales con representantes de la comunidad. Redestinar el presupuesto a insumos necesarios, equipamiento para todos los organismos involucrados y el personal esencial que está trabajando, fortalecer el centro de testeos y contratar más profesionales médicos y pagarles sobre todo lo que corresponde a los que están prestando servicio actualmente e incluso pagar a los profesionales que han trabajado ad honorem (no olvidemos que muchos profesionales han trabajado muchísimas horas sin recibir un solo peso)».

«Necesitamos que la comunidad no tenga sentimientos “que nada importa” y “sálvese quien pueda”, porque a pesar de que los que nos gobiernan no cuidaron la salud de los santacruceños, depende de toda la comunidad el salir de esta situación», finalizó.

