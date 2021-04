Soloaga: «la gente de Cañadón se vacuna en Cañadón»

Cañadón Seco es la única localidad de la provincia en la que, sin que ninguna autoridad sanitaria diera explicación, se suspendiera el operativo “vacunar para prevenir”, extrapolándolo a Caleta Olivia cuando apenas habían sido inoculados adultos mayores de 80 años con el primer componente de la Sputnik V.

Ante ésta determinación, calificada como “falta de respeto institucional a la comuna y a sus habitantes”, el Presidente de la Comisión de Fomento, Jorge Marcelo Soloaga, se contactó a principios de ésta semana directamente con la gobernadora Alicia Kirchner para ponerla en conocimiento de la situación.

Por intermedio del vicegobernador Eugenio Quiroga le transmitió su disgusto y el malestar de vecinos y vecinas, sobre todo del resto de los adultos mayores que no fueron asistidos en la localidad y de otras personas en situación de riesgo quienes, evaluando medidas de bioseguridad, quieren ser vacunados en Cañadón y no tener que trasladarse a otro lugar.

Soloaga también había advertido en declaraciones formuladas en un programa radial que “si la gente de Cañadón no es vacunada en Cañadón, yo no voy a vacunarme a pesar de ser un paciente de riesgo oncológico, porque no concibo éste tipo de determinaciones irrespetuosas y descabelladas de las que nadie dio explicaciones, no concibo vacunas VIP ni tampoco palanganas primereadores”. A consecuencia de esa queja, la mandataria provincial dio expresas directivas para que, bajo ninguna circunstancia, ésta población quede marginada y por ello las autoridades sanitarias de la provincia acordaron con el COE local que éste viernes se reanude el operativo de vacunación en Cañadón Seco.

De ésta manera, el proceso de vacunación se concretará a partir de las 11:00 de éste viernes en el Salón de Usos Múltiples de la Comuna para personas mayores de 60 años que no recibieron la primera dosis, las cuales pueden solicitar turno llamando al teléfono celular (0297) 154275330.

Comentarios

comentar