El camión bacheador está en pleno funcionamiento y se suma al plan integral para Caleta Olivia

Luego de superar las etapas de prueba, el camión bacheador propiedad del Municipio de Caleta Olivia, que se hallaba en estado de abandono pese a ser una unidad prácticamente nueva, ya se encuentra operativo en el plan de bacheo para la ciudad. Esto permitirá optimizar recursos y agilizar el trabajo de mejoramiento de las calles.

Así lo destacó, este viernes, el intendente Fernando Cotillo, al observar el funcionamiento de esta unidad mientras el personal de Obras Publicas intervenía en la intersección de las calles Eva Perón y Beauvoir.

El jefe comunal destacó la tarea del personal municipal que se adaptó rápidamente a esta maquinaria, dotada de un sistema computarizado, logrando ponerla en óptimo estado para brindar este servicio a la comunidad.



“Hace más de 8 años se compró y nunca se usó. Cuando preguntamos qué ocurría nadie decía claramente qué tenía, y la verdad es que no tenía nada. Con el paso del tiempo lógicamente hubo que hacer cambio de batería y de una bomba que por no usarla se dañó, no requería una inversión millonaria. Se reacondicionó y hoy la estamos usando, prácticamente está cero kilómetro”, afirmó.

Ahora se podrá avanzar con dos frentes dentro del plan del plan de bacheo, utilizando el mixer para las grandes intervenciones y el camión bacheador en reparaciones de menores dimensiones.

“Estamos tratando de marcar prioridades en cuanto al bacheo. Son tantas las intervenciones que no podemos hacerlas todas a la vez, pero si ir avanzando en calles que tienen mayor transitabilidad”, sumó.

Asimismo, agregó que en base a los ingresos que tiene el Municipio se planifica y trabaja en pos de mejorar la ciudad, direccionando recursos y no limitándose solo al pago de haberes. En este sentido, indicó que a través de Obras Públicas proyectan intervenir la rotonda del B° 8 de Julio, donde hace años se levantó el hormigón y nunca más se reparó.

Por su parte, el secretario de Obras Publicas Carlos Ibarra, se refirió al avance del plan de bacheo en la ciudad, que actualmente se desarrolla sobre Av. Eva Perón, B° 3 de Febrero y Vista Hermosa, entre otros.

“Desde el inicio de nuestra gestión llevamos más de 120 baches reparados y tenemos un total de 200 a 300 más en carpeta, que ya están programados para intervenir en razón de diversas necesidades”, acotó.

Finalmente adelantó que la semana entrante, iniciaran la reparación de Av. Independencia, entre las calles Monseñor Fagnano y Ceferino Namuncurá, tras la firma de un nuevo convenio con la empresa SPSE En este caso, el Municipio se hará cargo del movimiento de suelo, compactación, moldeado y hormigonado. El convenio implica que luego SPSE se hará cargo del total de los costos.

Comentarios

comentar