Malestar en Petroleros por intervención prematura del Ministerio de Trabajo de Nación

Carlos Monsalvo, Secretario Gremial del Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz se manifestó por la decisión del Ministerio de Trabajo de la Nación de resolver la conciliación obligatoria en las primeras horas de un paro. “Esto hace pensar que actúan como una escribanía de las operadoras”, manifestó.

“En el día de hoy estuvimos participando de reuniones con representantes de las cámaras empresariales, empresas de servicios y operadoras. Participamos todos los gremios petroleros del país y exigimos una recomposición salarial. No tuvimos ninguna respuesta satisfactoria”, comenzó relatando Carlos Monsalvo.

De igual manera, el Secretario Gremial del Sindicato Petrolero informó que: “en forma conjunta, hemos determinado hacer una medida de acción directa. Lamentablemente hubo una intervención temprana del Ministerio de Trabajo de la Nación, salió una conciliación obligatoria para todos los sindicatos, salió minutos antes de iniciar la medida en algunos sectores y horas antes del cambio de turno. Esto hace pensar que actúan como una escribanía de las empresas y no debería funcionar así”.

“Si es cierto que debe intervenir el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero en favor de los trabajadores. Hemos dicho que seremos respetuosos de las leyes y acataremos la conciliación, no sin antes dejar un mensaje claro. Que no es esto lo que esperamos. Vamos a exigir que en un plazo razonable se haga una recomposición del salario de los trabajadores. No admitiremos que sigan dilatando los tiempos”, cerró.

