“El Fondo Editorial impacta en la cultura e identidad Provincial”

En la tarde del martes, diputados y diputadas presentaron vía Zoom, la Ley del Fondo Editorial Santacruceño . Con la presencia de casi cien escritores, escritoras y público en general, se presentó y explicó los alcances de esta nueva ley que de manera colectiva

fue trabajada durante la pandemia en comisiones con la intervención de todos y todas los actores sociales .

El diputado Chávez afirmó: «Esta iniciativa recibe amplio consenso político, respaldo ciudadano y gran apoyo de los más diversos sectores porque en definitiva se trata de una ley que permite ampliar voces, construir pluralismo y potenciar la democracia «.

Estuvieron presentes reconocidos catedráticos y catedráticas de las Universidades UTN y UNPA, escritores y escritoras, representantes del Ejecutivo Provincial, el Vicegobernador Eugenio Quiroga, diputados y diputadas.

A l g u n as d e l as f r a ses m ás d e st a cad a s d el c o n ver sat o r i o Jorge Arabel: Diputado – Bloque del Frente de Todos y Todas “Para que una Ley sea aplicable fundamentalmente tienen que

participar todos los actores sociales y los escritores ”.

Karina Nieto: Diputada – Bloque del Frente de Todos y Todas “En mano de ustedes esta nuestra carta de presentación, escribir lo que nos pertenece, identifica y define es como nuestro DNI”

Oscar Canto: Secretario de Estado de Cultura Provincia de Santa Cruz

“Pensamos en una ley editorial amplia, que también este enfocada para editar otras artes: material creativo, artístico, científico, que también merece ser editado

Patricia Sampaoli: Catedrática de la UNPA, Magister, escritora y poeta.

“Siempre fue dificil publicar, por eso enhorabuena este Fondo Editorial Santacruceño… Crear en pandemia, una ley que nos ayude y desafie a entregar nuestros trabajos hasta el 31 de mayo, pensando en la pluralidad de voces, realmente es motivo de alegría. Felicito a todos los que trabajaron en este proyecto”.

Sebastián Puig: Decano de la UTN, Integrante del Consejo de la Magistratura.

“En primer lugar quiero celebrar esta ley. Haber incluido a las universidades en la cuestión técnica no es un tema menor: la Universidad es pública y es gratuita”

Vero Lamberti: Profesora, escritora, poetiza.

“Agradezco la invitación a participar en el proceso de esta ley representando a los escritores y escritoras, venimos hace muchos años deseando la concreción de esta ley”.

Alberto Chaile: Escritor, diputado mandato cumplido.

“Estoy emocionado, la ley en general la celebro, porque genera un derecho, el derecho a publicar. Que todos tengamos la posibilidad de concursar y salir seleccionados. A veces no solo es la cuestión financiera, necesitamos también una instancia de validación de lo

que hacemos, que alguien con una mirada crítica nos de una opinión”.

Eugenio Quiroga: Vicegobernador de la Provincia de Santa Cruz

“Esta ley les da la posibilidad a todos y todas las santacruceñas que tengan para aportar y dar a conocer la historia, cultura y conocimiento. Mis felicitaciones a todos aquellos que trabajaron en esta ley mancomunada y en contacto con la sociedad”

GRACIAS A TODOS Y TODAS, EL FONDO EDITORIAL ES UNA REALIDAD

