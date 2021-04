Vecinos del Barrio Esperanza se encuentran sin gas y preocupa la situación de cara al invierno

Un grupo de vecinos del Barrio Esperanza está llevando adelante un reclamo porque tienen cortado el servicio de gas desde el año pasado. El gerente de Distrigas manifestó que el servicio fue suspendido por el riesgo que existía debido a la gran cantidad de conexiones clandestinas y que se encuentran gestionando una solución en conjunto.

A raíz de la denuncia de una vecina del Barrio Esperanza, Voces y Apuntes se comunicó con Ariel Barrionuevo, Gerente de Distrigas para conocer la situación que viven 187 familias que habitan en el barrio del oeste de la ciudad. “A fines del año pasado hubo un incidente en una vereda de las viviendas del barrio que se prendió fuego por una pérdida de gas y a partir de ahí, luego de que vimos que era una situación bastante complicada se tomó la decisión de cortar el servicio de la red de gas para todo el barrio, debido a que eran numerosas las pérdidas de gas en otros lugares”, explicó Barrionuevo.

“De las 187 viviendas del barrio, solamente dos habían sido habilitadas en forma normal. Todo el resto estaba conectado de manera clandestina. Las pérdidas se generaron justamente por las conexiones clandestinas mal realizadas, con el riesgo que todo eso genera. Venimos conversando con los vecinos desde aquel momento, buscando la mejor manera de solucionar esta situación”, explicó el gerente local de Distrigas.

Desde hace varios meses es conocida la situación y hasta el momento no se ha avanzado en la posible solución. Según Barrionuevo, se llegó a un acuerdo en el cual los vecinos deben comprar los materiales y Distrigas se encarga luego de regularizar el servicio en todas las viviendas. “El problema surge en la coordinación entre los mismos vecinos. Son muchos y es difícil. Hay algunos dedicando tiempo para poder solucionarlo. Hasta ahora acá no han entregado ningún material y las fábricas no están entregando los elementos en forma normal a los proveedores de la zona. Viene retrasado este tema por esas situaciones”, anunció.

“Nosotros estamos a disposición de ellos, de que una vez que tengan los materiales comenzar a hacer las reparaciones, que nos tienen que decir donde está hecha la conexión clandestina. Dependemos de la colaboración de ellos. Uno espera que se pueda solucionar. Hay vecinos que ya han comprado los materiales, otros están juntando el dinero y sabemos la situación de la escases de los materiales”, añadió.

