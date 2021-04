Elsira tenia 101 años, se fue directo al cielo

La triste noticia se conoció con las primeras horas de este domingo 11 de abril. Elsira tenia 101 años había llegado a Caleta Olivia proveniente de la Provincia de Catamarca, En El Salado, en Río Colorado, transitó su infancia feliz, lugar que jamás olvido.

A las 01.15 de esta madrugada cerró sus ojos, estaba en su casa de siempre, en el histórico Barrio Parque de nuestra ciudad, lugar en el que residió por décadas, acompañada de sus hijas, yernos, nietos y mujeres que siempre la cuidaron.

Elsira, fue una mujer de una enorme fortaleza y ampliamente conocida en la ciudad, sus intervenciones en los medios de comunicación, especialmente las radios donde siempre hablaba y expresaba sus deseos y preocupaciones. Recuerdo perfectamente muchas de sus expresiones en Frecuencia Patagonia: «queremos agua, desde que llegue a Caleta nos falta el agua», «queremos trabajo para la juventud», «que se instale una fabrica en Caleta y de trabajo a la gente». Estas son solo algunos deseos que nunca dejo de mencionar.

Elsira deja en nosotros un profundo vacío, a pesar de sus 101 años, hasta hace algo mas de dos semanas seguía llamando a la radio y por supuesto que pedía algunas zambas, porque la música fue gran compañía.

Algunos vecinos tuvimos el privilegio de participar del festejo de sus 100 años, fue una jornada memorable, cargada de emociones y alegría. Ella pedía bailar, y se dio el gusto de hacerlo en varias oportunidades, apenas se movía, pero su rostro era de gran felicidad. Es evidente que bailar la hacia feliz, esta pasión fue parte de su vida. El festejo de su centenario lo vivió también con su amiga de toda la vida, Doña Angelica Pintos, que seguro la espera en el cielo con los brazos abiertos. Elsira y Angélica rezaban todos los días por teléfono, siempre lo hicieron, fueron mujeres de una profunda fe.

Su sentido del humor lo expresaba también por radio, «hola Nelson, habla la jovencita del Barrio Parque» decía muy sonriente, recuerdo también que a veces se reía de si misma porque no se acordaba de algo que quería contar, «bueno igual a veces me olvido de algunas cosas» afirmaba sonriendo no hace mucho tiempo atrás.

Elsira era tal vez la vecina de mayor edad en nuestra ciudad, para el último aniversario de Caleta Olivia, se la observo por la pantalla enviado su saludo a la ciudad, que genero un encendido aplauso de quienes estábamos en el Centro Cultural, viviendo esa jornada tan especial.

Siento que hoy se fue una pionera, una mujer que consideraba como si fuera mi abuela, una mujer que entrego hasta su vida en esta comunidad, una mujer que con 101 años de vida nos deja el ejemplo de su testimonio de fe y esperanza, de comprender que en la vida todo se consigue con esfuerzo y trabajo. De hombres y mujeres que llegaron a este sur cuando solamente la soledad y el viento era lo cotidiano, pese a las limitaciones de la época, fueron capaces de salir adelante y abrazar este lugar como propio.

Hoy le decimos hasta siempre, y reconocemos en ella un enorme legado que deja a su familia que tanto la amo y la cuido hasta sus últimos minutos y a la comunidad toda que tuvo la oportunidad de conocerla, de escucharla, de verla bailar o de emocionarse con sus palabras.

Les dejo este reportaje grabado hace varios años que el segmento «Todas las voces en la Red» de nuestro portal vocesyapuntes.com, realizábamos con distintos referentes de la comunidad y Elsira fue una de nuestras invitadas. Elsira fue un enorme placer haberte conocido y disfrutar de tu presencia. Hasta siempre, abuela querida!!

Nelson Aguilar

Comentarios

comentar