Multitudinaria Marcha pidiendo «Justicia por Rodrigo»

Vecinos, amigos y familiares de Rodrigo Curaqueo marchan por el centro de la ciudad de Caleta Olivia reclamando «Justicia por Rodrigo».

Con una ruidosa movilización los amigos responsabilizan a los policías como responsables de la muerte del joven, con cánticos y con mucha energía en sus expresiones.

«Rodrigo no se mató, Rodrigo no se mató, lo mataron USTEDES l.. p.. m..q..l..p..» «Yo sabía, yo sabia que a Rodrigo, lo mató la Policía» «Queremos justicia, queremos justicia» «Asesinos asesinos, asesinos», fueron algunos de los cánticos que expresaron los jóvenes en la manifestación.

Andrea Muñoz, madre de Rodrigo también participo de la marcha, en su dolor se presentó y volvió a reclamar por Justicia «tengo un dolor inmenso que no se puede explicar, ya tenemos abogado y nos presentamos a primera hora como querellantes, voy a hacer justicia por mi hijo, voy a ir hasta el ultimo, a Rodrigo lo mato la Policía, los presos me contaron que los policías usaban guantes de látex».

«A la Justicia le reclamo porque se llevaron a mi hijo a Deseado, no creo en la Justicia, en Caleta no hay justicia, te matan a los pibes, hoy me tocó a mí , Dios mío, que se haga justicia y metan presos a los policías que mataron a mi hijo, quiero ver el cuerpo de mi hijo en Deseado», expresó en medio de llantos y gritos de dolor.

Vale mencionar que por el caso de Rodrigo ayer en horas de la noche se produjeron serios disturbios en inmediaciones de la Seccional 5° del B Rotary 23, lugar donde falleció el joven de 19 años que fuera detenido en el personal de esa dependencia.

