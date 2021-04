El cuerpo de Rodrigo Curaqueo fue trasladado a Puerto Deseado durante la madrugada

Esta mañana, la familia de Rodrigo Curanqueo se volvió a presentar en el Juzgado de Instrucción N° 1. Les informaron que durante la madrugada el cuerpo del joven fue trasladado a resguardo por la Prefectura Naval Argentina hacia la localidad de Puerto Deseado, donde se le realizará la autopsia el próximo martes.

“El cuerpo fue trasladado a Puerto Deseado entre las 5 y las 6 de la mañana que es cuando nos han avisado que está a resguardo de Prefectura. Nosotros hablamos con el señor Sedán, hasta que Pérez Soruco vino a atendernos. Nos dijo que tenemos que esperar los tiempos de la justicia, que la investigación siga su curso. Nos dice que en el momento en el que se enteran de la situación se separa a todo el personal de la Comisaría e interviene criminalística, y que las pericias están hechas. Queremos creer que se está actuando como corresponde”, indicaron los familiares en el lugar.

Sobre las versiones que indican que el proceso se demoró por porque el cuerpo habría arrojado un resultado positivo de covid-19, su mamá Andrea indicó que toda su familia tuvo la enfermedad hace tres meses, porque lo que considera “imposible” tal versión.

“Estamos a la espera del abogado y a través de él vamos a solicitar un perito de parte. Le van a hacer la autopsia. Vamos a intentar que las cosas se hagan bien. Para el martes estarían haciendo la autopsia. No van a dejar pasar más días y es por protocolo. Nosotros queremos saber todo hoy, pero la justicia tiene otros tiempos”; explicaron.

Por último, se desligaron de los incidentes ocurridos en el día de ayer en inmediaciones a la Seccional Quinta y llevaron tranquilidad a la comunidad. “Queremos llevar tranquilidad a los vecinos y pedirles que no compliquen las cosas. No queremos que esta situación se ensucie más. No estamos de acuerdo con lo que pasó. Nadie más tiene que morir”, remarcaron.

Según se pudo conocer, el Ministro de Seguridad de Santa Cruz, Lisandro de la Torre llegó esta mañana a la ciudad de Caleta Olivia para ponerse a disposición de la investigación judicial.

